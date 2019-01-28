Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi food istanbul mersin dünya Trabzon
En çok o satıldı
En çok o satıldı
Panei satacak
Lübnan'a panei satacak
Dünya Ekonomisi 2019’u Yumuşak İnişle Tamamlayacak
Euler Hermes o raporu açıkladı!
RAV4 yenilendi
RAV4 yenilendi
Yüzde 30 indirim
Yüzde 30 indirim

CNR İMOB, mobilya sektörünü İstanbul'da ağırladı

- Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç: - "Sektör olarak 2019 sonu hedefi olan 4 milyar doların önemli bir kısmını CNR İMOB'da gerçekleştirdik"

CNR İMOB, mobilya sektörünü İstanbul'da ağırladı
banner17

İSTANBUL (AA) - 15. CNR İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, sektörü bir araya getirdi.

Mobilya Dernekleri Federasyonu'ndan (MOSFED) yapılan açıklamaya göre, mobilya sanayisini tek çatı altında buluşturmak amacıyla bu yıl 15. kez düzenlenen fuarı, son gününde Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati ziyaret etti.

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, fuara ilişkin değerlendirmesinde, CNR İMOB'u "Türk mobilya sektörünün dünyaya açılan vitrini" olarak olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Güleç, "Bugün sektör, 3 milyar 134 milyon dolar ihracat yaparak yeni bir rekora imza attı ve 179 ülkeye mobilya satarak ülke çeşitliliğinde en yaygın sektör oldu. Bundan gurur duyuyoruz. Bu güçle 2019 sonu hedefimiz olan 4 milyar dolara daha rahat ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Sektör olarak 2019 sonu hedefi olan 4 milyar doların önemli bir kısmını CNR İMOB'da gerçekleştirdiklerini aktaran Güleç, MOSFED olarak KDV indiriminin artık kalıcı olması gerektiğine inandıklarını kaydetti.

Güleç, "Bununla ilgili tüm detayları sayın bakan yardımcım ile paylaştık. Bu hamle olduğu takdirde 2023 yılında sektörel bazda en çok ihracat yapan ilk 5 ülkeden biri olacağımızı, 40 bin üreticimizin en az yarısı olan 20 bin üreticimizin faal ihracatçı olacağını biliyoruz. Bu sebeple devletimizin alacağı kalıcı KDV indirim kararının son derece önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
CNR İMOB İSTANBUL MOBİLYA FUARIHazine Ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin NebatiMobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1