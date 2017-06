Çobanın iftarı da kırda sahuru da

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - UFUK ERTOP - Kırklareli'de yarım asrı aşkındır çobanlık yapan Mümin Maldır, ramazanı kırda kendi hazırladığı sofrada iftar ve sahur yaparak geçiriyor.

Maldır, Üsküp beldesinde 13 yaşında başladığı çobanlık mesleğini yaz-kış demeden 53 yıldır sürdürüyor.

Yalnız yaşayan Maldır, ramazanda da kırda bayırda gezdirdiği koyun ve kuzularını iftar hazırlığı için kapattığı ağılın ardında merada gökyüzünün altına sofrasını kuruyor.

Maldır, taşları çatarak yaptığı ocakta pişirdiği yemeğini, radyosundan duyduğu akşam ezanı sonrası orucunu açarak yemeye başlıyor.

İftar için verdiği kısa mola sonrası koyunları sağmak için devam ettiği mesaisini tamamlayan Maldır, sahura kadar uyuyor. Maldır, elektrik olmayan barakasında gaz lambası ışığında kendisine hazırladığı sahur sofrasında ertesi günün orucuna niyet ederek, mesaisine yeniden başlıyor.

- "Allah her şeyin kolayını veriyor"

Maldır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir çoban olarak sahurunu da iftarını da kırda yaptığını söyledi.

Ramazan ayında en çok bir aile sofrasında iftar yapmayı istediğini belirten Maldır, ancak küçük yaşta başladığı çobanlık hayatında aile kuramadığını ifade etti.

Çobanlığın çok zor bir meslek olduğunu vurgulayan Maldır, "Bunlar 'çoban' deyip kimse geçmesin. Çobanın yemekle, uykuyla işi olmaz. Çobanın ekmeği sopasında. Herkes çobanlık yapamaz. 13 yaşından bu yana hayatım hep ağıllarda, meralarda geçti. İşimiz o kadar zor ki yaşayan bilir. Gecemiz gündüzümüz hep hayvanlarla geçiyor." diye konuştu.

Ramazan ayında özellikle hava sıcakları nedeniyle zorlandıklarını anlatan Maldır, her ramazanda olduğu gibi bu yıl da oruç tuttuğunu söyledi.

Hayvanlarını çok sevdiğini ancak yaşı itibarıyla da zaman zaman zorlandığını dile getiren Maldır, şöyle devam etti:

"Sahurumuzu peynir, zeytin, domatesle, iftarımızı ise yumurta, yoğurtla yapıyoruz. Çobanın başka yiyeceği de zaten yoktur. Çoban bütün gün oturup tencere kaynatamaz ateş başında. Çobanın her şeyi torbasında. Çaydanlığı, suyu, iftarlığı, sahurluğu hepsi torbada. Ramazan ayında yükümüz biraz daha artıyor ama Allah her şeyin kolayını veriyor. Her şeyin kolayı var, yeter ki işimizi severek yapalım. Çobanın saati olmaz, çoban önce hayvanlarını, sonra kendi karnını doyurur.

Çobanın iftarı da kırda sahuru da... Şu doğaya bir bakar mısınız. Doğada her şey lezzetli ve güzel. Ama bir işi isteyerek yaparsan lezzetli. İftarda, sahurda yediğin bir parça kuru ekmek bile lezzetli. Ancak benim tek bir hasretim, ailemle iftar yapmak. Ama olmadı çünkü dünya evine giremedik. Bu özlem içimde hep olacak."