Çobanların

KARS (AA) - Kars'ta, çobanlar arasında hayvan otlatma meselesinden çıkan kavgada, bir kişi av tüfeğiyle vurularak yaralandı.
Kağızman ilçesinde, hayvanlarını otlatmak için meraya götüren çobanlar M.Y. ile S.Ş. arasında, yer meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y'nin av tüfeğiyle ateş açtığı S.Ş. yaralandı.
Kağızman Devlet Hastanesine kaldırılan S.Ş, daha sonra Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.
Zanlı M.Y. ise meraya giden jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Jandarma, tarafların yakınları arasında başka bir kavga yaşanmaması için de bölgede geniş güvenlik tedbiri aldı.