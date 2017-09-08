Coca-Cola GittiGidiyor'da online dükkan açtı

İSTANBUL (AA) - GittiGidiyor'da Coca-Cola'nın online satış dükkanı açıldı. Türkiye'de kendi sitesi dışında ilk kez bir online platformda açılan Coca-Cola Dükkanı'nda dekorasyon eşyalarından mutfak araç gereçlerine kadar birbirinden ilginç 200 çeşit ürün tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

GittiGidiyor açıklamasına göre, ayda 60 milyon ziyaret alan ve yaklaşık 19 milyon kayıtlı üyesi bulunan e-ticaret platformu GittiGidiyor, Coca-Cola'nın beşinci büyük şişeleyicisi konumundaki Coca-Cola İçecek (CCI) ile iş birliği yaptı.

Bu iş birliğiyle Türkiye'de ilk kez kendi sitesi dışında bir online platformda satış yapmaya başlayan şirketin çok sayıda lisanslı ürünü, GittiGidiyor müşterisiyle buluşuyor. GittiGidiyor'da açılan Coca-Cola Dükkanı'nda giyimden ev eşyasına, dekorasyon ürünlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuluyor.

Coca-Cola İçecek'in platformlarında mağaza açmasını değerlendiren GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin, "Coca-Cola İçecek'in platformumuza özel içecek paket seçenekleri sunması ve yaklaşık 200 özel tasarım ürünüyle dekoratif ve orijinal parçalara ilgisi olan müşterilerimize ve Coca-Cola koleksiyonerlerine hitap etmesi hem platformumuz hem de Coca-Cola İçecek'in online kanaldaki satışları açısından güzel sonuçlar almamızı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.



Coca-Cola İçecek E-Ticaret Müdürü Ozan Bektaş da GittiGidiyor ile yaptıkları iş birliğiyle ilgili, "Bu iş birliği tüketicilerimizle doğrudan iletişim kurma ve satış yapma imkanı sunduğundan, bizim için çok önemli bir yere sahip. Online satışa başlayarak tüketicilerimizin içecek ürünlerimizin yanı sıra markamıza özel tasarlanmış ürünlerimize de ulaşabilmelerini sağlıyoruz. Bu iş modeli sayesinde, değişen tüketici profiline online platformda da hızlı, uygun ve güvenilir satış yapma olanağı bulduk." ifadelerini kullandı.





