TRABZON (AA) - Trabzon'da uygulanan "Çocuğumla Okuyorum" projesi kapsamında kitap okuyan ve buna ilişkin gerçekleştirilen sınavda başarılı olan velilere beyaz eşyadan halıya kadar çeşitli ev eşyaları armağan edildi.

Arsin ilçesindeki Atatürk Ortaokulu tarafından, Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Her Okulun Projesi Olsun" projesi kapsamında, "Çocuğumla Okuyorum" projesi hazırlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce il genelinde uygulanmasına karar verilen proje kapsamında veliler iki kitap okudu.

Projeye katılan 480 veli, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okudukları kitaplardan hazırlanan soruların yer aldığı sınava girdi.

Başarılı olan velilere ödüllerinin verilmesi amacıyla Arsin Belediyesi Konferans Salonunda tören düzenlendi.

Törene, Arsin Kaymakamı Fikret Dağ, Belediye Başkanı Erdem Şen, İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Üstündağ ve diğer ilgililer katıldı.

Protokol üyeleri, 50 veliye hayırseverlerin yardımıyla temin edilen buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi, fırın, elektrik süpürgesi, derin dondurucu, halı ile çeşitli mutfak malzemelerinin yanı sıra küçük ev aletleri hediye etti.



