Çocuğun eğitimi otomobilden daha ucuza sigortalanıyor

İSTANBUL (AA) - ELİF FERHAN YEŞİLYURT - Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Nihat Kırmızı, ebeveynlerin başına talihsiz bir olay gelmesi durumunda çocukların eğitim masraflarını karşılayan Eğitim Ferdi Kaza Sigortası'na ilişkin, "Her halükarda otomobilimize ödediğimiz sigorta rakamlarının çok altında bir ücretle bu poliçeleri yaptırmak mümkündür. Teminat kapsamına bağlı olarak rakamlar değişkenlik gösteriyor." dedi.

Kırmızı, eğitim sigortasına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, her anne baba için en önemli varlığının evlatları olduğunu, herkesin evlatlarını iyi yetiştirmeyi, iyi bir eğitim almalarını sağlamayı istediğini ve bunun için de her türlü fedakarlığı yaptığını söyledi.

Eğitim Ferdi Kaza Sigortası'nın çocukların eğitim geleceğini güvence altına alan bir sigorta modeli olduğunu anımsatan Kırmızı, "Hep aklımızda bir soru işareti olur. Acaba bana bir şey olursa, bir kaza yaşarsam, bunun sonucunda iş yapamaz durumda kalırsam veya daha kötü bir durumla karşılaşırsam çocuğumun geleceği ne olur, onun eğitimi nasıl devam eder? Eğitim Ferdi Kaza Sigortası, ebeveynlerin başına talihsiz bir olay gelmesi durumunda çocukların eğitim masraflarını karşılıyor ve eğitim hayatının kesintiye uğramasını önlüyor." diye konuştu.

Kırmızı, sigortalının herhangi bir kaza sonucunda oluşabilecek tedavi masraflarının da poliçede belirtilen limitlere kadar teminat altına alındığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yani 8 yıllık bir eğitim poliçesi her yıl poliçeyi yenilemek koşuluyla eğitim hayatını 8 yıl boyunca güvence altına alıyor. Tabii risk gerçekleşmesi durumunda artık poliçe yenilemesine gerek kalmadan belirlenen limitler dahilinde öğrencinin kalan tüm eğitim masrafları sigorta şirketi tarafından karşılanıyor. Bunun yanı sıra kritik hastalıklar, hukuksal koruma, mini onarım teminatları ve acil sağlık hizmetleri de ek teminat olarak bu ürünümüzle sigortalılara sunuluyor. Poliçeye isteğe bağlı olarak gelir güvence teminatı da eklenebiliyor. Ebeveynin kaza sonucu vefatı ya da sürekli sakat kalması durumunda sadece okul taksitleri değil, çocuklarımızın günlük harcamaları da belli limitler dahilinde teminat altına alınıyor. Bu teminatların arasından özel ders ücreti, okul cep harçlığı, servis ve yemek masrafları da bulunuyor."





- "Ortalama 350 TL primle poliçe oluşturmak mümkün"

Kırmızı, 5-24 yaş arasındaki çocuklar ve gençlerin, 18-60 yaş arasındaki anneler, babalar ya da çocuğun eğitim masraflarını üstlenen büyükanne, amca, teyze gibi diğer yakınlar tarafından sigorta teminatı altına alınabildiğini aktararak, ortalama 350 TL primle poliçe oluşturmanın mümkün olduğunu söyledi.

Bu primlerin öğrencinin alacağı teminat yılına, sınıfına ve okula göre değişkenlik gösterdiğini belirten Kırmızı, "Mesela 8 yıl teminat içeren bir poliçeyle 12 veya 20 yıl teminat içeren poliçelerin fiyatları farklı olacaktır. Ayrıca öğrencinin eğitimine devam edeceği okulun fiyatına göre belirlenecek teminat limiti de fiyatı etkiler. Ama şu kesindir ki her halükarda otomobilimize ödediğimiz sigorta rakamlarının çok altında bir ücretle bu poliçeleri yaptırmak mümkündür. Teminat kapsamına bağlı olarak rakamlar değişkenlik gösteriyor." diye konuştu.

Kırmızı, maalesef bu ürünün sektörel olarak istenilen düzeyde olmadığını ifade ederek, "Bunun ana nedeni ülkemizde sigorta bilincinin henüz yeterli düzeyde olmamasıdır. Şirketimiz bu sigortalarda öncülük yapan şirketlerden biridir, milyonlarca öğrencimizin olduğu ülkemizde ferdi kaza teminatına veya hayat sigortaları teminatlarına bağlı olarak birçok poliçe yapılabilmektedir." dedi.





- "Eğitim sigortası otomobil sigortalarıyla kıyaslanamayacak kadar düşük"





Kırmızı, genelde eğilimin kurumsal olarak okulların bunu veliye hediye etmesi şeklinde olduğunu anlatarak, bireysel olarak talebin halen çok düşük düzeylerde olduğunu, her yıl bu üründe büyümeyi sağlamak için çalıştıklarını kaydetti.

Sektör toplamında satış sayılarının binleri henüz geçmediğini belirten Kırmızı, bu sayıların otomobil sigortalarıyla kıyaslanamayacak kadar düşük olduğunu, eğitim sigortasının zorunlu değil, ancak gerekli bir sigorta olduğunu söyledi.

Kırmızı, bilgilendirici çalışmalar yapılmasının ve bu sigorta modelinin öneminin anlatılması gerektiğini ifade ederek, "Okullarında bireysel olarak velilere özellikle kayıt dönemlerinde bu sigortaların içeriğini anlatmaları önemli. Bizler de gerek okullara vereceğimiz destekle gerekse haber ve reklamlarla eğitim sigortasının anlatılmasında ve yaygınlaştırılmasında yaptığımız çalışmaları arttırabiliriz." dedi.

