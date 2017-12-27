Çocuk dergisi

PARİS (AA) - Fransa'da bir çocuk dergisinde "İsrail gerçek bir ülke değil" ifadesinin yer alması nedeniyle bu derginin ilgili sayısının satışının durdurulduğu bildirildi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, 5-10 yaş arası çocuklara hitap eden "Youpi" dergisinin 2018 yılının ocak sayısında "İsrail gerçek bir ülke değil" ifadesinin yer alması nedeniyle Fransa'daki Yahudi organizasyonlarının çatı kuruluşu CRIF, bu derginin yayından kaldırılmasını istedi.

Bu talep üzerine dergiyi yayımlayan Bayard Yayınevi, derginin ilgili sayısının satışının durdurularak piyasadan toplatıldığını duyurdu. Yayınevi Müdürü Pascal Ruffenach, basına yaptığı açıklamada, bunun bir hata olduğunu ve derginin bir sonraki sayısında İsrail ile ilgili daha açıklayıcı bilgilerin yer alacağını söyledi.

Ülkede 1988'den bu yana yayımlanan "Youpi" dergisi, 5-10 yaş arası çocukların en çok okuduğu dergiler arasında bulunuyor.



