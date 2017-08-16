Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam sanal koruma AB süper lig
Ödemeleri erteleme dönemi
Ödemeleri erteleme dönemi
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı

Çocuk derneğine bağış yaparak yargılanmaktan kurtuldu

- Antalya'da "hakaret" suçundan hakkında şikayette bulunulan kişi, uzlaştırmacı sayesinde bir çocuk derneğine yardımda bulunarak, 2 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmaktan kurtuldu - Antalya'da ilk 7 ay içerisinde uzlaştırmacılara verilen bin 942 dosyanın 713'ü olumlu sonuçlandı

Çocuk derneğine bağış yaparak yargılanmaktan kurtuldu

ANTALYA (AA) - GÜLSEM ADAM - Antalya'da "hakaret" suçundan hakkında şikayette bulunulan kişi, Bakıma Muhtaç Çocuklar ve Gençleri Koruma Derneğine yardımda bulunarak 2 yıl hapis cezasıyla yargılanmaktan kurtuldu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan G.S, telefonda kendisine hakarette bulunduğu gerekçesiyle M.K.G. hakkında şikayette bulundu.

Bunun üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca M.K.G hakkında "hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma aşamasında taraflar uzlaşabileceklerini bildirince, dosya Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu Savcısı Mehmet Aybek tarafından uzlaştırmacıya verildi.

Uzlaştırmacı, hakarete uğrayan müşteki G.S. ile görüşüp uzlaşma şartı ve talebini aldı. Olay dolayısıyla aile huzurunun bozulduğunu, çok sıkıntı çektiğini vurgulayan G.S, şüpheliyi şartlı affedeceğini belirtti.

G.S, şüphelinin kendisini hiçbir şekilde rahatsız etmeyeceğine dair söz vermesini ve aynı zamanda Bakıma Muhtaç Çocuk ve Gençleri Koruma Derneğine 750 lira yardımda bulunması durumunda şüpheliyle uzlaşabileceğini kaydetti.

Şüpheli M.K.G, müştekinin yardımda bulunma talebine kabul ederek, istenilen derneğe 750 lira yardımda bulundu.

Uzlaşmanın sağlanması üzerine ise M.K.G. "hakaret" suçundan 2 yıl hapis cezası istemiyle mahkemede yargılanmaktan kurtuldu.

- Dosyaların yüzde 51'i üzerine uzlaşıldı

AA muhabirinin, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından aldığı bilgiye göre, 2017 yılının ilk yedi ayında bin 942 dosya uzlaştırmacıya verildi.

Uzlaştırmacıya verilen 713 dosya olumlu sonuçlanırken, 683 dosyanın olumsuz sonuçlandığı ve hala 546 dosyanın uzlaştırmacılarda bulunduğu öğrenildi.

Uzlaştırmacılara verilen dosyaların yüzde 51,07'sinde tarafların aralarında uzlaşıldığı görüldü.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AntalyaAntalya Cumhuriyet BaşsavcılığıUzlaşmaYardım
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5