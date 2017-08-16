Çocuk derneğine bağış yaparak yargılanmaktan kurtuldu

ANTALYA (AA) - GÜLSEM ADAM - Antalya'da "hakaret" suçundan hakkında şikayette bulunulan kişi, Bakıma Muhtaç Çocuklar ve Gençleri Koruma Derneğine yardımda bulunarak 2 yıl hapis cezasıyla yargılanmaktan kurtuldu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan G.S, telefonda kendisine hakarette bulunduğu gerekçesiyle M.K.G. hakkında şikayette bulundu.



Bunun üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca M.K.G hakkında "hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma aşamasında taraflar uzlaşabileceklerini bildirince, dosya Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu Savcısı Mehmet Aybek tarafından uzlaştırmacıya verildi.



Uzlaştırmacı, hakarete uğrayan müşteki G.S. ile görüşüp uzlaşma şartı ve talebini aldı. Olay dolayısıyla aile huzurunun bozulduğunu, çok sıkıntı çektiğini vurgulayan G.S, şüpheliyi şartlı affedeceğini belirtti.



G.S, şüphelinin kendisini hiçbir şekilde rahatsız etmeyeceğine dair söz vermesini ve aynı zamanda Bakıma Muhtaç Çocuk ve Gençleri Koruma Derneğine 750 lira yardımda bulunması durumunda şüpheliyle uzlaşabileceğini kaydetti.

Şüpheli M.K.G, müştekinin yardımda bulunma talebine kabul ederek, istenilen derneğe 750 lira yardımda bulundu.

Uzlaşmanın sağlanması üzerine ise M.K.G. "hakaret" suçundan 2 yıl hapis cezası istemiyle mahkemede yargılanmaktan kurtuldu.

- Dosyaların yüzde 51'i üzerine uzlaşıldı

AA muhabirinin, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından aldığı bilgiye göre, 2017 yılının ilk yedi ayında bin 942 dosya uzlaştırmacıya verildi.

Uzlaştırmacıya verilen 713 dosya olumlu sonuçlanırken, 683 dosyanın olumsuz sonuçlandığı ve hala 546 dosyanın uzlaştırmacılarda bulunduğu öğrenildi.

Uzlaştırmacılara verilen dosyaların yüzde 51,07'sinde tarafların aralarında uzlaşıldığı görüldü.