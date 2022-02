Çocuk doktorları Anadolu propolisini öneriyor

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Elif Pınar Çakır “Çocuklarda bağışıklık sisteminin desteklenmesi, büyüme ve gelişmenin sağlanması açısından sağlıklı ve yeterli beslenme çok önemli. Çocukluk döneminde kazanılan beslenme alışkanlıkları bireyin bağışıklık sisteminin temellerini oluşturuyor. Büyüyen çocuklarda her besin grubundan yeterli alımın yanı sıra doğal fonksiyonel besinlerle beslenmelerinin desteklenmesi de gerekiyor. Doğal bir arı ürünü olan propolis, çocukların beslenmesine dahil edilerek bağışıklıklarının güçlü temelleri oluşturulabilir. Yüksek antioksidan kapasiteye sahip olan bu doğal gıda bağışıklık sistemini destekler, büyüme ve gelişmede yardımcı rol oynar, sindirim sisteminin fonksiyonlarına katkıda bulunur. Ebeveynler yapay ve katkı maddeli besinler yerine doğal arı ürünlerini tercih ederek hem çocuklarının sağlıklarını destekleyebilir hem de bu besinlerin profilaktik özelliklerinden yararlanabilirler. Benim önerim Anadolu propolisini tercih etmeniz olacaktır. Yapılan bilimsel çalışmalarda, Anadolu propolisinin zengin fenolik ve flavanoid profili ile birçok vücut fonksiyonunda iyileşme sağladığı gösterilmiştir. Sözleşmeli Arıcılık Modeli ile üretim yapan yerli markaların propolis özütlerinden her gün 20 damla ile çocuklarınızın beslenmesine katkıda bulunabilirsiniz.” dedi.

Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, Anadolu propolisinin güvenilir kaynaklardan alınmasının çok önemli olduğunu belirtti.

Güvenilir Ürün Platformu Danışma Kurulu Başkanı Dr.Aslı Elif Tanuğur Samancı; “Yüksek antioksidan kapasite ve zengin besin içeriğine sahip olan propolisin, hem bağışıklık sisteminin desteklenmesi hem de beslenmeye katkısı uzmanlar tarafından da vurgulanıyor. Anadolu propolisi diğer propolislere göre daha yüksek kalitede olan bir ürün. İçeriğinde en az 15 farklı türde polifenolik bileşen bulunuyor. Bu bileşenler; Kafeik Asit Fenetil Ester (CAFE), Kafeik Asit, Quercetin, Galangin, Klorojenik asit, Rutin, Hidroksitirosol, Kumarik asit, Apigenin, Chrysin, Hesperetin, Ramnetin, Luteolin, Resveratrol ve Pinosembrin’dir. Anadolu propolisinin birçok sağlık faydası var. Bilimsel çalışmalar da kalitesi ve farkını doğruluyor. Anadolu propolisi satın alırken dikkat etmeniz gereken çok önemli bir nokta var. Propolis alırken mutlaka patentli özütleme teknolojisi ile glikol ve etanol gibi bir işlem yardımcıları ile özütlenen damla formlar tercih edilmelidir. Tüketici propolis alırken, Sözleşmeli Arıcılık Modeli’yle üretilmiş ve doğru bir şekilde uzman gıda mühendisleri kontrolünde özütlenmiş yerli Anadolu propolisi olmasına dikkat etmeli. Özellikle GMP, BRC, IFS gibi uluslararası gıda güvenliği ve kalite sertifikaları olan ürünleri tercih etmeye özen göstermeli. Uzmanlar günlük gıda desteği olarak en az %10-15 oranında saf Anadolu propolisi içeren özütün 20 damla tüketimini önermektedir.” dedi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Bekir Çakmak, çocuk sağlığında propolisin önemini bilimsel çalışmalarla anlatıyor.

Dr. Çakmak; “Çocuklarda bağışıklık sistemini desteklemek adına faydalanılabilecek doğal besinlerin başında propolis, ham bal, polen gibi besinler geliyor. Bu besinler hem yeterli vitamin-mineral alımlarını hem de antioksidan açısından zengin beslenmelerini sağlıyor. Aynı zamanda bağışıklıklarının düştüğü mevsim geçişleri, okul başlangıcı gibi zamanlarda bu doğal arı ürünlerini tüketerek iyileşmelerini hızlandırabilirler. Yapılan bilimsel çalışmalarda, çocuk hastalarda arı ürünlerinin kullanımının hastalık sürecinde olumlu etkiler sağladığı görülüyor.” dedi. Sözlerini bilimsel çalışmalarla sürdüren Çakmak; “2004 yılında Tel Aviv Üniversitesi'nde yapılan çift kör randomize kontrollü bilimsel çalışmada, solunum yolu enfeksiyonu tanısı alan 1-5 yaş arası 430 pediatrik hastada 12 hafta boyunca propolis içeren şurup (50 mg/ml) uygulamasının sonuçları değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda propolis içeren şurup kullanımının (1-3 yaş 10 ml/gün ve 3-5 yaş 15 ml/gün), çocuk hastalarda viral infeksiyona bağlı atak sayısını azalttığı, hastalık süresinin kısalttığı, antibiyotik kullanımını azalttığı ve semptomatik iyileşmeye katkı sağladığı görülmüştür. Araştırmacılar, propolisin çocuklarda solunum yolu enfeksiyonlarında kullanılabilecek doğal ve etkili bir destek olduğunu bildirmişlerdir.” dedi.

