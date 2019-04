Çocuk girişimciler umut verdi  

İTO’nun girişimciliği desteklemek için kurduğu Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) ile bilim odaklı çocuk ve genç kuluçka merkezi Fikir Değirmeni’nin organize ettiği “Fikir Sahnesi”nde, çocuk girişimciler, projelerini anlattı.



Yaşları 11 ile 15 arasında değişen çocuk girişimciler, evsel atıkların geri kazanımı için ev halkını bilinçlendirici videolardan, çocukların kendi çizgi filmlerini yapabilecekleri platforma; kitapları online ortama taşıyarak çocuklara yük olan okul çantalarının ortadan kaldırılmasından, özgüveni yüksek çocukların yetiştirilmesine; doğru meslek seçimlerinden, sokak hayvanlarının sığınabileceği evlere kadar geliştirdikleri projeler ile gelecek için umut vadetti.



BTM’nin kapısı herkese açık



Çocuklar bu yenilikçi iş fikirlerini BTM’nin Fulya’daki yerleşkesinde düzenlenen Fikir Sahnesi’nde yatırımcılar ile paylaştılar. Düzenlenen etkinlikte konuşan BTM Direktörü İbrahim Elbaşı, “BTM olarak her yaştan girişimciye destek vermek amacıyla yola çıktık. Bu yolculukta 7 yaşındaki çocuklarımızın fikirlerini de 77 yaşındaki dedelerimizin fikirlerini de aynı titizlikle dikkate alıyoruz. Kapımız her yaştan yenilikçi iş fikri olan girişimciye her zaman açık” dedi.



Fikir Değirmeni Kurucusu Burak Kartal da yaptığı konuşmada, “Fikir Değirmeni olarak hedefimiz, araştırarak öğrenen, deneyimleyerek kendini geliştiren bireyler yetiştirmek. Sahip olduğumuz en değerli insan kaynağı olan çocuklarımızın yeteneklerini keşfederek, onları geliştirme imkanıyla buluşturarak geleceğin bilim insanlarına katılmalarına yardımcı olmayı arzu ediyoruz. Bu yolda daha çok çocuğa ulaşmak için ekip olarak çok çalışmaktayız. Bizlere destekleri için Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’ne teşekkür ederiz” diye konuştu.



Fikir Sahnesi’nde ise 10 çocuk girişimci projelerini anlattı. İşte o projeler:



Evsel atıkları değerlendirene ödül



Defne Dursun – 11 Yaşında



Evsel atıkların değerlendirilmesini sağlamak için “DIY Center” iş fikrini geliştirdi. İş fikri kapsamında evsel atık malzemelerin nasıl değerlendirileceğine dair videolar hazırlayacak. Kişiler videoları izleyerek ev ortamında geri dönüşümlerini sağlayabilecekler. Oyunlaştırma odaklı bir platform olacak. Geri dönüşümlerini ekleyen bireylere rozetler verilecek. Video izleme sayısı, geri dönüşüme katkı verme sayısına göre de puanlama oluşturacak. Haftanın, ayın ve yılın geri dönüşümünü destekleyen bireyleri belirlenecek. Bu bireylere çeşitli ödüller gönderilecek.



Herkes kendi çizgi filmini yapabilecek



Maya Özgür – 11 Yaşında



Yerli çizgi filmleri ve ögelerini artırmak, ailelere daha çok seçenek sunabilmek için bir platform iş fikri geliştirdi. İş fikri kapsamında çocukların kendi karakterlerini oluşturabilecekleri, onları canlandırabilecekleri bir platform oluşturacak. Platformda çocuklar, hayal dünyalarında yaşadıkları arkadaşlarını hayata geçirme imkanı bulacaktır. Bu süreç çocukların hayal dünyasının güçlenmesine katkı sağlayacak. Çocuklar için bir hikaye oluşturmak isteyen yetişkinler ise platformun sağladığı imkanlar ile kolaylıkla kendi animasyonlarını tasarlayabilecek, bunların satışını site üzerinden sağlayabilecektir.



Ağır okul çantasına son



Yusuf Avcı – 12 Yaşında



Ağır çantaların çocuklarda sağlık problemlerine neden olmasından dolayı bir iş fikri geliştirdi. İş fikri kapsamında okullarda kullanılan kitapların içerikleri güncellenerek e-kitap haline getirilecek. Öğrencilerin teknolojiyi verimli kullanarak kolaylıkla taşıyabileceği bir sistem haline getirilecek. Oluşturacağı e-kitaplar tabletlerde, bilgisayarlarda ve telefonlarda çalışabilecek. E-kitap uygulaması çocukların ihtiyaçlarına, müfredatın önceliğine göre hazırlanacak ve öğrenme sürecine aktif katkı sağlayacak. Bu sayede kitapların basım maliyeti de düşecek.



Çocukların özgüvenini geliştiren proje



Muzaffer Utku Gencay – 12 Yaşında



Aile içerisindeki eğitimi artırmak, özgüveni yerinde, iletişimi güçlü bireyler yetiştirmek için aile danışmanlık iş fikrini geliştirdi. Bu modelde öğrencimiz ailelere çocukları ile nasıl iletişim kurabileceklerine yönelik planlar ve programlar hazırlayacak. Öncelikle uzmanlardan destek alarak bir eğitim programı oluşturacak. Ailelere sıkılmadan dinleyecekleri, 2 aylık uygulamalı eğitimler hazırlayacak. Eğitim sonrasında aile bireylerinin yaşantılarına göre planlamalar oluşturacak. Öncelikle aile içindeki iletişim ile ilgili testler yapacak. Ardından aileler için hazırladığı planlamaların uygulanmasını isteyecek. Belli bir zaman sonra testi tekrarlayıp başarıyı gözlemleyecek. Böylece Türkiye’de mutlu çocuklar yetişmesine katkı sağlayacak.



Öğrencilere “Sen de Başarırsın” diyecek



Muhammed Talha Vardi – 12 Yaşında



Süreğen hastalığı olan öğrencilere online eğitimin verileceği “Sen de Başarırsın” adlı platformu kuracak. Bu platformda süreğen hastalığı olan öğrencileri, eksik olduğu ve almak istediği eğitimlerin öğretmenleri ile bir araya getirecek. Süreğen hastalığı olan öğrenci ve öğretmen bir profil oluşturacak. Öğretmenler profillerinde kendilerini tanıtıp, verebilecekleri eğitimleri yazacak. Öğrenciler öğretmenleri inceleyip, kendisi için uygun olan eğitimi seçip derse katılacak. Dersler bire bir eğitimden ziyade toplu olarak yapılacak. Bu sayede bir sınıf ortamı oluşturulup, farklı arkadaşlıklar edinilmesi sağlanacak.



Doğru meslek seçimi için platform kurdu



Efe Hüseyinoğlu – 12 Yaşında



Küçük yaşta doğru meslek seçimine yönlendirmek, öğrencilerin yeteneklerini belirleme konusunda yardımcı olmak için “Hayal Mentorum” adlı platformu geliştiriyor. Platform kapsamında 10-18 yaş aralığındaki bireylere doğru meslek seçimlerine online yardımcı olacak ve farklı meslek dallarındaki bireylerin bulunduğu bir mentoring sistemi kuracak. Çalıştığı alanda uzman kişilerden mesleklerinin sunduğu imkanları ve çalışma alanları tanıtılacak. Bunun yanında düzenlenen staj desteği ile uzmanların yanında belli bir zaman geçirerek o mesleği daha iyi anlayabilecek imkanlar sunulacak.



Sokak hayvanları için otomatik ev tasarladı



Reyhan Güllüce – 12 yaşında



Ülkemizde sokak hayvanlarının durumu kötüye gittiği için bir sistem geliştirdi. Bu sistem kapsamında sokak hayvanları için Otomatik Hayvan Evi (OHE) geliştirecek. Her OHE’nin kendine özel kontrol sistemi olacak ve hasar aldığında kontrol merkezine çağrı yollayarak, konumunu belirleyecek. OHE’nin duvarları yalıtımlı ve korumalı olarak yapılıp rutubet riski en aza indirilecek. İçerisinde ise mama ve su sistemi ile hayvanlara özel dekorlar bulunacak. OHE olarak, amacımız barınaklara yolu düşmeyen veya barınaklarda tedavi olduktan sonra sokağa geri yollanan sokak hayvanlarının yaşam kalitesini arttırmaktır.



Herkes kendi takımını kuracak



Yunus Emre Özer – 13 Yaşında



Türkiye’de spor algısını artırmaya yönelik spor uygulaması geliştirdi. Uygulama kapsamında farklı spor branşlarındaki kişileri bir araya getirip, ortak alanda spor yapmalarını sağlayacak. Uygulama oyunlaştırılmış bir şekilde olacak. Mahalle arasında derecelendirme sistemi ile en çok spora katılan kişilere haftalık ve aylık en çok spor yaptığı kişiler ile buluşmalar organize edilecek. Farklı oyunlaştırma metotları ile bireylerin spora olan ilgisi artırılacak. Örnek olarak bir futbol maçı yapacaksınız, defans veya kaleci oyuncunuz gelmedi. Uygulama sayesinde eksik olan oyuncularınızı duyurarak bulabilir, maçınızı yapabilirsiniz. Uygulamada kendi gurubunuzu oluşturup takımınızı kurabilir, profilinizde hangi branşları yapabildiğinizi hangi mevkilerde oynayabildiğinizi oraya yazabilirsiniz, Facebook’la bağlantı kurabilir, her maça gittiğinizde bir level atlasanız 20 levelden sonra artık kendi maçınızı ayarlayabilirsiniz.



Oyunlaştırılmış online ödev platformu kurdu



Azra Toraman – 15 Yaşında



DEHA Eğitim platformunu kuracak. Platform kapsamında 11-18 yaş aralığında ortaokul ve lise öğrencilerinin, proje ödevlerini uygulama üzerinden interaktif olarak almalarını sağlayıp, oyunlaştırılmış online ödev platformu oluşturulacak. Ödev sistemini bir platform üzerinden yürüterek öğretmenlerin, proje değerlendirme süreçlerini kolaylaştırıyor. Bu sürece ek olarak ders müfredatına uygun oyunlaştırılmış etkinlikler hazırlayarak öğretmenlerin kullanımına sunacak. Bu sayede derslerin interaktif ve daha anlaşılabilir işlenmesini sağlayacak.



Öğrencileri sosyal sorumluluk projelerine dahil edecek



Cemre Nil Çelik – 15 Yaşında



Teknolojiyi kullanarak liseli öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerine dahil olmalarını, sosyalleşmelerini ve gönüllülük bilincini kazanmalarını amaçlayarak bir uygulama hayata geçirecek. Uygulama kapsamında öğrencilerin düzenlenecek olan sosyal sorumluluk etkinliklerine katılmaları sağlanacaktır. Katılan kişiler her etkinliğin sonunda belirli bir ödül kazanacaktır. Bu sayede kullanıcılara sorumluluk bilincini aşılanmış olacak.