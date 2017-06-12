Çocuk iş gücü endişe verici boyutlarda

ANKARA (AA) - ZEHRA ULUCAK - Dünyada 168 milyon çocuk, okula gitmek yerine çalışmak zorunda kalıyor. Bu çocuklardan 85 milyonu ise fiziksel, zihinsel, sosyal ve eğitimsel gelişimlerini doğrudan tehlikeye atan işlerde çalışıyor.

Birleşmiş Milletler'in (BM) dünyada giderek artan çocuk işçiliğine karşı farkındalık yaratmak ve buna engel olmak amacıyla 12 Haziran'ı Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü ilan ettiği 2002 yılının üzerinden 15 sene geçmesine rağmen çocuk iş gücü sorununa çözüm bulunabilmiş değil.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Program (IPEC), 6 Haziran'da çocuk işçiliğinin ve zorla çalışmanın önlenmesi için düzenlediği uluslararası programın ardından bir rapor yayımladı. Raporda, çocuk işçi sayısının son 10 yılda üçte bir oranında düşerek 246 milyondan 168 milyona gerilediği ancak bu durumun çeşitli bölgelerdeki silahlı çatışmalar ve doğal felaketlerin yol açtığı göç ile göç sonrasında oluşan ekonomik ile politik sorunlar yüzünden yeniden artmaya başladığı ifade edildi.

Rapora göre, çalışmak zorunda kalan 168 milyon çocuktan 100 milyonu erkek, 68 milyonu kız. Çocuk işçilerin 140 milyonu 5 ila 14, 28 milyonu ise 5,17 yaş arasında. Bu çocuklardan 85 milyonu askerlik, fuhuş ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi tehlikeli işlerde çalışıyor.

En çok çocuk işçinin yer aldığı tarım sektöründe yüzde 59'luk oranla 90 milyon çocuk çalıştırılıyor. Bu sektörü yüzde 32 ile hizmet sektöründe yüzde 7 ile imalat sektörü izliyor.

- En fazla çocuk işçi Hindistan'da

Çocukları Kurtarın Vakfının (Save The Children), "Çalınan Çocukluklar" başlıklı raporunda, en çok çocuk işçinin Hindistan'da bulunduğuna işaret edildi. Ülkede 31 milyon çocuk, sabahtan akşama uzun süreler çalışmak zorunda kalıyor.

Çocuk işçiliğinde Hindistan'ı Sahraaltı Afrika bölgesi ülkeleri izliyor. Rapora göre, Mali'de yaşayan çocukların yüzde 56'sı, Benin'de yüzde 53'ü, Gine-Bissau'da yüzde 51'i, Somali'de yüzde 49'u ve Kamerun'da yüzde 47'si işçi olarak kullanıyor.

Vakıf, ailelerine maddi destekte bulunmak için çalışmak zorunda kalan çocukların okula gidemediklerine, dinlenme oyun ve eğlence gibi haklardan mahrum kaldıklarına dikkati çekti.

- Bangladeş'te binlerce çocuk fabrikalarda çalışıyor

Merkezi Londra'da bulunan Overseas Development Enstitüsü, aralık ayında yayımladığı araştırmada, Bangladeş'te binlerce çocuğun önde gelen markalar için üretim yapan konfeksiyon firmalarında çalıştırıldığını ortaya çıkardı.

Dakka'daki gecekondu mahallelerinde 2 bin 700 hane halkı üzerinde yapılan araştırmada, çocukların yüzde 8'inin 10, yarısının ise 14 yaşında çalışmaya başladığı belirlendi. Araştırmaya göre, gecekondu semtlerinde yaşayan 6 ila 14 yaşlarındaki çocuklardan yüzde 15'i tam zamanlı çalışmak için okula gitmiyor.

Çin'den sonra dünyanın en büyük ikinci tekstil endüstrisine sahip ülkede 14 yaşın altındaki çocukların çalıştırılması yasak olmasına rağmen çoğu fabrika, kimlik bilgilerini istemeden onları istihdam etmeye devam ediyor.

Etiyopya İstatistik Ajansının 2016 verilerine göre, ülkedeki 22 milyon çocuktan 5,5 milyonu çalışıyor. Bunların çoğu, kayıt dışı ekonomide yer alırken, yüzde 73,4'ü okula gidemiyor.

- Suriyeli çocukların dramı

UNICEF Türkiye Temsilciliği, Türkiye'deki pek çok Suriyeli çocuğun tarımda mevsimlik işçi olarak ve tekstil, ayakkabıcılık ile oto tamiri gibi alanlarda çalıştığını açıkladı.

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Ağı (EMHRN), ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Ürdün'e kaçan Suriyeli 60 bin çocuğun, zor ve tehlikeli çalışma şartlarının yanı sıra şiddet ve istismara da maruz kaldığını vurguladı.