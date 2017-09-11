Çocuk Kervanı Projesi açılış etkinliği

İSTANBUL (AA) - Yusuf İslam'ın kurucuları arasında yer aldığı Penny Appeal adlı kuruluş tarafından desteklenen Uluslararası Mavi Hilal Vakfı ile Sultanbeyli Belediyesi'nin işbirliğiyle hazırlanan Çocuk Kervanı Projesinin açılış etkinliği gerçekleştirildi.

Sultanbeyli'deki Mülteciler Toplum Merkezi'nin bahçesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Mülteciler Derneği Başkanı Zafer Söğütçü, Çocuk Kervanı Projesinin, mülteci çocukları ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı çocukların birlikte kişisel gelişimleri ile eğitimlerini hedeflediğini belirtti.

Proje kapsamında dil kursları, çocukların kişisel gelişimlerini hedefleyen bilgisayar oyunları ve film izletileri olduğunu kaydeden Söğütçü, "Biz 3 yıl önce kurulan bir derneğiz. Bu kısa süre içerisinde özellikle Suriye'den ülkelerini terk etmek zorunda kalan mültecilerin buradaki uyum ve entegrasyonunu sağlamak için kurduk." dedi.

Merkezde ilk olarak bir sağlık merkezi kurduklarını söyleyen Söğütçü, "Burada da 15 Suriyeli uzman doktor hizmet veriyor. Onlara psikolojik olarak destek veriliyor. Biz meseleye insani ve ilçemizdeki kamu düzeni açısından yaklaştık. Ulusal ve uluslararası birçok partnerle belediyemize hemen hemen hiçbir mali yük getirmeden bu projeyi devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Penny Appeal Proje Geliştirme Direktörü İrfan Rajput da, hedeflerinin mülteci çocukların eğitimine destek vermek olduğunu ifade ederek, " Bu amaçla kurulmuş kuruluşlardan biriyiz. Bugün açacağımız mobil karavanda güdülen amaç, Suriyeli çocukların Türk toplumuna entegrasyonunu sağlamak. Biz İngiltere'nin Müslüman kuruluşlarından biriyiz. Uluslararası Mavi Hilal Vakfı ile çalışıyoruz. Bu proje İngiltere'deki Müslüman kuruluşların desteklediği bir proje. Umarız entegrasyonun sağlanmasıyla proje amacına ulaşır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından mobil karavanın açılışı törene katılanlar tarafından kurdele kesilerek gerçekleştirildi.

Proje çerçevesinde çocuklara dağıtılan tabletlerde entegrasyonu sağlayacak oyun ve uygulamalar yer alırken, çocuklara ve ailelerine çeşitli ikramlarda bulunuldu.