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Çocuk kitaplarının usta yazarı İzgü hayatını kaybetti

- Türk edebiyatının ünlü isimlerinden Muzaffer İzgü, 84 yaşında kanser nedeniyle yaşama veda etti

Çocuk kitaplarının usta yazarı İzgü hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - Çocuk kitaplarının usta yazarı Muzaffer İzgü, 84 yaşında kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine Ağustos ayının ilk haftasında kaldırılan İzgü, kanser olduğunu öğrendikten sonra evine dönmek istemiş ve tedaviyi kabul etmemişti.

Muzaffer İzgü'nün cenaze törenine ilişkin bilginin ailesi tarafından daha sonra verileceği belirtildi.

Türk edebiyatının ünlü ismi 98'i çocuk kitabı olmak üzere yayımlanmış 154 kitabı bulunan İzgü, sağlık durumu dolayısıyla yazmaya ara vermişti.

Adana doğumlu yazar, 3 çocuk babasıydı.


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Hayatını KaybettiİzgüYazar
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