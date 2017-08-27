Çocuk kitaplarının usta yazarı İzgü'nün vefatı

İZMİR (AA) - Vefat eden çocuk kitaplarının usta yazarı Muzaffer İzgü'nün oğlu Ahmet Şahin İzgü, " Türkiye okurlarının başı sağolsun" dedi

84 yaşında hayatını kaybeden Türk edebiyatının ünlü ismi Muzaffer İzgü'nün Karabağlar ilçesindeki evinde, oğlu Ahmet Şahin İzgü ile eşi Muhterem İzgü taziyeleri kabul ediyor. Aileyi yakından tanıyan yazar Bekir Yurdakul da eve gelerek taziye dileklerini iletti.

İzgü'nün oğlu Ahmet Şahin İzgü, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye okurlarının başı sağolsun. Sevgili babamızı kaybettik. Gülmecenin son üçlüsünü kaybetmiş bulunuyoruz Rıfat Ilgaz, Aziz Nesin ve Muzaffer İzgü. Okurlarımızın başı sağolsun. Babamızı, eşi Gülsel İzgü'nün yanına defnedeceğiz." diye konuştu.

Muzaffer İzgü'nün cenaze törenine ilişkin bilginin ailesi tarafından daha sonra verileceği belirtildi.

İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine ağustos ayının ilk haftasında kaldırılan İzgü, kanser olduğunu öğrendikten sonra evine dönmek istemiş ve tedaviyi kabul etmemişti.

98'i çocuk kitabı olmak üzere yayımlanmış 154 kitabı bulunan İzgü, sağlık durumu dolayısıyla yazmaya ara vermişti.

Adana doğumlu yazar, 3 çocuk babasıydı.