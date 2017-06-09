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Çocuk mahkumlar için özel tebrik kartı

- Çocuk tutuklu ve hükümlüler, Ramazan Bayramı'nda Adalet Bakanlığı Ankara Çocuk Eğitimevinde çizilen resimlerden oluşan tebrik kartlarıyla ailelerininin bayramını kutlayacak

Çocuk mahkumlar için özel tebrik kartı

ANKARA (AA) - KEMAL KARADAĞ - Çocuk tutuklu ve hükümlüler, Ramazan Bayramı'nda ailelerine Adalet Bakanlığı Ankara Çocuk Eğitimevinde çizilen resimlerden oluşan tebrik kartlarını gönderecek.

AA muhabirinin Adalet Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla, Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğünce Türk Kızılayı ile imzalanan protokol kapsamında cezaevinde kalan çocuk tutuklu ve hükümlüler için geçen yıl kasım ayında "ücretsiz mektup" uygulaması başlatıldı.

Bu kapsamda hükümlü veya tutuklu çocuklar, ailelerine, arkadaşlarına, istedikleri herhangi bir kişiye, kurum veya kuruluşlara yazdıkları mektupları pul ücreti ödemeden gönderdi.

Adalet Bakanlığı, "ücretsiz mektup" uygulaması çerçevesinde Ramazan Bayramı'nda cezaevinde kalan çocukların ailelerine özel tebrik kartı göndermesine yönelik de çalışma yaptı.

Bu çalışma için Adalet Bakanlığı Ankara Çocuk Eğitimevinde kalan çocuklar tebrik kartlarında kullanılması amacıyla çok sayıda resim çizdi. Çocukların hayallerini kağıtlara aktardığı resimlerden üçü, özel tebrik kartlarının üzerinde yer aldı.

Türk Kızılayınca, resimlerin yer aldığı tebrik kartı ve zarf bastırıldı. Kartlar, Bakanlıkça çeşitli cezaevlerine gönderildi.

Çocuk tutuklu ve hükümlülerin ailelerine göndereceği bayram mesajlarında kullanılacak tebrik kartları, "ücretsiz mektup" uygulaması kapsamında pul bedeli alınmadan iletilecek.


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ADALET BakanlığıAnkaraRamazan BayramıÜcretsiz Mektup
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