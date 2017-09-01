Çocuk yetiştirme yurtları,

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, yetiştirme yurtları konseptini tamamen ortadan kaldıracaklarını belirterek, "Türkiye genelinde bütün çocuk yetiştirme yurtlarını, çocuk evlerine dönüştürdük. Dönüşüm yıl sonu itibarıyla tamamlanmış olacak. Artık çocuklarımız, 'çocuk evleri sitesi' dediğimiz modeller ya da 'çocuk evleri' dediğimiz evlerimizde yaşayacak." dedi.

Bakan Kaya, Edirnekapı Şehitliği'ndeki etkinliğin ardından Darülaceze'yi ziyaret etti.

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ve kurum sakinleri tarafından karşılanan Bakan Kaya, burada yaşlılarla ilgilendi, onların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Darülaceze sakinlerinin kaldığı yerleri gezen ve yetkililerden bilgi alan Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramların, kardeşliğin, dayanışmanın ve paylaşmanın en üst düzeyde yaşandığı günler olduğunu anlattı.

Bayramlarda çocuklarla beraber olduklarını, büyükleri ziyaret ettiklerini belirten Kaya, "Kasımpaşa Sevgi Evleri Sitesi'nde kalan çocuklarımızla bayram kahvaltısı yaptık. Onlarla bu vatanı borçlu olduğumuz şehitlerimizi ziyarete gittik. Edirnekapı Şahitliği'nde şehitlerimizin ruhuna fatihalar okuduk. Çocuklarımıza, şehitlerimizin bu vatan için ne tür fedakarlıklar yaptıklarını anlattık ve bu duyguyu beraber yaşadık." diye konuştu.

Darülaceze'ye büyüklerin ellerini öpmek için ziyarete geldiğini aktaran Kaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Hem büyüklerimizi sevindiriyoruz hem de evlatlarımıza büyüklerimizin bu ülke için ne kadar büyük emekler sarf ettiğini anlatıyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak bayramları, çocuklarımızla çocuk evlerimizde geçiriyoruz. Huzur evlerimizi ziyaret ediyoruz. Yaşlılarımızın, büyüklerimizin ellerini öpüyoruz. Hem çocuklarımızı hem de büyüklerimizi sevindirmek bizim için bayramlarda en güzel mutluluktur."

- Yetiştirme yurdu konsepti ortadan kalkıyor

Kaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak Türkiye genelinde büyük bir dönüşüm gerçekleştireceklerini söyledi. Yetiştirme yurdu konseptini tamamen ortadan kaldıracaklarını vurgulayan Kaya, şu bilgileri verdi:

"Türkiye genelinde bütün çocuk yetiştirme yurtlarını çocuk evlerine dönüştürdük. Dönüşüm yıl sonu itibarıyla tamamlanmış olacak. Artık çocuklarımız, 'çocuk evleri sitesi' dediğimiz modellerle ya da 'çocuk evleri' dediğimiz evlerimizde yaşayacak. Kasımpaşa Çocuk Yuvası'nı da Kasımpaşa Sevgi Evleri Sitesi'ne dönüştürdük. Çocuklarımız artık daha geniş bir ortamda, daha az sayıda ev tipi bakım ortamlarında, özel ilgiyle daha güzel şekilde geleceğe hazırlanacak. Bu dönüşümün de çocuklarımızın geleceği için çok hayırlı olduğunu düşünüyorum. Allah'ın izniyle çocuklarımız geleceğe çok daha güvenle hazırlanacak. Onların daha sağlıklı ortamda yetişmeleri, eğitimlerini daha güzel ve başarılı tamamlamaları, aynı zamanda farklı etkinliklerde yapabilmeleri, daha yakından ilgi görmeleri için bu dönüşümü gerçekleştirdik. Dönüşümün de ülkemiz, milletimiz ve evlatlarımız için hayırlı olmasını diliyorum."

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye'nin ve İslam ümmetinin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, şu çağrıda bulundu:

"Bayramlarda büyüklerimizi, çocuklarımızı yalnız bırakmamaları çağrısında bulunuyorum. Tüm milletimiz, huzurevlerimizdeki büyüklerimizi ziyaret etsin. Çocuklarımızı ziyaret etsin. Çocukları bayramlarda sevindirmek en büyük mutluluktur. Bu vesileyle tüm İslam aleminde, Arakan'da acı çeken Müslüman kardeşlerimiz için dua etsinler. Allah, tüm acıları bir an önce sonlandırmayı nasip etsin. Tüm İslam aleminin bayramı mübarek olsun. Nice güzel bayramlara hep birlikte erişelim."