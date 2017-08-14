Çocuk yurdu hayali için sesiyle engel tanımıyor

İSTANBUL (AA) - İZZET TAŞKIRAN - Türkiye'deki yaklaşık 8 milyon engelliden biri olan 48 yaşındaki Hasan Avcı, çocuk yurdu kurma hayalini gerçeğe dönüştürmek için özel aracıyla sokak sokak dolaşarak şarkı söylüyor.

Özenle taranmış saçları, temiz ve ütülü kıyafeti ve papyonuyla vatandaşların ilgisini çeken Avcı, yıllar önce albüm yapma hayaliyle geldiği "taşı toprağı altın" İstanbul'da bir süre balon satarak geçimini sağladı.

Eşinden ayrıldıktan sonra yaşadığı zor günleri şarkı sözleri yazarak atlatmaya çalışan Avcı'nın hayatı sosyal medyada sayfa açtıktan sonra değişmeye başladı.

Çevresindekilerin katkılarıyla aldığı hoparlör ve mikrofonuyla özel aracından sokaklarda sesini duyurmaya çalışan Avcı, hayalini süsleyen çocuk yurdu projesini en kısa sürede gerçekleştirmek için kazancını biriktiriyor.

Avcı, Şirinevler Meydanı'nda AA muhabirine yaptı açıklamada, yıllardır müzikle uğraştığını, sokak şarkıcılığını biraz geç keşfettiğini söyledi.

Sokak şarkıcılığı yapmaya karar vermesinin ardından bazı araştırmalar yaptığını, bu müziği yapanların repertuvarını incelediğini ifade eden Avcı, "Benim onlardan bir farkım olmalı' diye düşündüm. 1980'li yılların müziğini günümüze taşıdım. Ben aynı zamanda söz yazarıyım. 350'ye yakın şarkı ve türküm var. İnsanlara bunları söyleyince ilgi gördü." diye konuştu.

Türkiye'deki darbe girişimi, Suriye'deki iç savaş ile bazı siyasi olayların toplumun duygularını etkilediğini, 15 Temmuz gecesi insanların korku ve hüznü, sabahında ise sevinci bir arada yaşadığını anlatan Avcı, bir engelli olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptıkları için teşekkür etti.

Avcı, darbe gecesi binlerce engellinin vatan için sokağa çıktığını dile getirerek, "O gece kaosun içerisindeydim. Şu an üzerinde bulunduğum arabamdan indim ve secdeye kapandım. 'Yarabbim, memleketimize zeval verme' diye dua ettim. Şükürler olsun ki korkulan olmadı. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Gazilerimizden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

- "İşime ve beni dinleyenlere saygım sonsuz"

Sokakta şarkı söylemeye başlamasıyla hayatında olumlu değişiklikler olduğunu, eskiden "gariban bir baloncuyken" şimdilerde mesleğiyle aranan biri haline geldiğini belirten Avcı, şöyle devam etti:

"Bu mesleği yaparken vermek istediğim bir mesaj var. Benim yaptığım müziği genelde 40-50 yaşlarındaki insanların daha çok dinlemesi lazımken tam tersine gençlerin rağbet göstermesinden çok mutluyum. Çok şükür ki sokak şarkıcılığından paramı da kazanıyorum. Kazandıklarımla çocuklar için bir yurt kurma projem var. Artık bir seneye kalmaz inşallah bunu gerçekleştiririm diye düşünüyorum. İşime ve beni dinleyenlere saygım sonsuz. Ben balon satarken bile kravat takardım. Çünkü kendisine saygısı olmayan karşıdan saygınlık göremez. Bazı sokak müzisyenleri bunu suistimal ediyor. Bunu fark edince 'Ben öyle yapmayacağım'. diyerek, kendime söz verdim."

Avcı, hazırladığı 3 şarkılık albümünü isteyenlere verdiğini, şarkıcılıktan kazandıklarıyla bir arsa almayı planladığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Ben de bazen şaşırıyorum. Günlük 200, 300 bazen 500 lira kazandığım oluyor. Ben çok duygusal biriyim. Balon satarken bana çok yardım edenler oldu. Özellikle Bahçelievler sakinleri bana kucak açtı. Ramazanda bana fitresini ve zekatını veren dostlarım vardı. Demek ki yardım etmek çok güzel bir duyguymuş. Ben de şimdi bir günde kazandıklarımın yarısını dağıtıyorum."

Ömrünün geri kalanında bir çocuk yuvası kurmanın kendisi için en büyük servet olacağına işaret eden Avcı, arsasını aldıktan sonra projesini tamamlamak için iş adamları, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerden destek beklediğini belirtti.

Avcı, kapısına gideceği kişilerden en azından bir torba çimento beklediğini ifade ederek, "Bu yurtta değerli çocuklar yetişecek. Bu haberden sonra inşallah birileri belki en azından bir yol gösterir. Kendim için bu zaman kadar kimseden bir şey beklemedim ama inşallah yurdum ve çocuklarım için vatandaşların kapısını çalacağım." dedi.

Şarkılarını seslendirirken asla kendisini acındırmadığına dikkati çeken Avcı, müzik olmadan bir dakika yaşayamayacağını söyledi.

Avcı, engellilere bazı tavsiyelerde bulunarak, "Çalışın, azmedin ama körler çarşısında ayna satmayın. Bu aslında sadece engelliler için değil, hepimiz için geçerlidir. İçlerindeki yeteneği keşfetsinler. Sadece şarkı söylemek değil. Bugün Türkiye'nin ressamlara, fotoğrafçılara ve başka meslek erbaplarına ihtiyacı var. İnşallah engelli arkadaşlarım içindeki gizli kalmış yeteneklerini keşfederler. Ben de engelli dostlarımın sesi olmak isterim." diye konuştu.

Engellilerin Türkiye'de "altın çağı"nı yaşadığını ifade eden Avcı, devletin engellilere katkı sağladığını, bunun için yetkililere teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.