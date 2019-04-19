Çocuklar artık 'Dur' diyecek!

Toplum Gönüllüleri Vakfı ve GSK, "Kırmızıda Dur De!" projesi ile çocukları, başta bedensel söz hakkı olmak üzere tüm çocuk haklarına dair bilgilendirmeyi hedefliyor. Proje kapsamında İstanbul, Bursa, Konya ve İzmir’de çocuklarla; özel alanlarının ihlal edilmesi durumunda kendilerini koruyabilmek ve harekete geçmek konusunda uygulamalar yapılıyor.



Çocuklar hayır diyebilmeli



"Kırmızıda Dur De!", çocuk haklarının korunamadığı; çocukların kendilerini iyi ve güvende hissetmediği durumlarda hayır demenin gerekliliğine dikkat çekiyor. Proje, sınıflarda ikişer gönüllü tarafından uygulanıyor. Sınıf/branş öğretmeni, süreç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen/süreci gözlemlemek isteyen rehber öğretmen, sürecin sorumlusu olan TOG/GSK gönüllüleri gözlemci olarak eğitime katılabiliyor. Uygulama, 40’ar dakikadan üç ders saati olmak üzere 120 dakika sürüyor. Uygulamada, çocuğun kendisinin ve bir başkasının sınırlarının olduğunu fark etmesi temel alınıyor. Bu sınırların ihlali durumunda çocuğu doğru yerde ve zamanda, doğru kişiye, doğru şekilde bu ihlali dile getirebilmesi yönünde güçlendirmek üzerine bilgilendirme yapılıyor. Çocuklar gerekli konularda ‘Hayır’ deme konusunda cesaretlendiriliyor.



GSK çalışanları gönüllü oldu



Projeye katılan 90 Toplum Gönüllüsü genç, başlangıç eğitimlerini tamamladıktan sonra belirlenen okullarda 3 ve 4. sınıf öğrencileri ile proje etkinliklerini gerçekleştiriyor. Proje kapsamında 35 GSK çalışanı da gönüllü olarak sahada görev alıyor.



Başlangıç olarak İstanbul, İzmir, Bursa ve Konya’da ilkokul çağındaki en az 6 bin çocuğa yüz yüze uygulamalarla ulaşacak proje, 2020 yılında da devam edecek. Proje ile şu ana kadar 1520 çocuğa ulaşıldı. GSK Türkiye İletişim ve Hasta İlişkileri Lideri Selcen Çökdü, TOG ile 2013 yılından bu yana sürdürdükleri başarılı iş birliğiyle binlerce gencin sağlık okuryazarlığı konusunda farkındalıklarını artırdıklarını ve şimdi de çocuk hakları için bir araya geldiklerini söyledi. GSK çalışanlarının sosyal sorumluluk projelerinde aktif olarak yer aldığını belirten Çökdü, Kırmızıda Dur De! projesinin de çalışanlarının önerisiyle geliştiğini aktardı. Çökdü “2019 yılındaki ilk etabımızda 90 Toplum Gönüllüsü gencin ve 35 çalışanımızın uygulayacağı Kırmızıda Dur De! projesiyle 6 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.



TOG Genel Müdürü Murat Çitilgülü ise “Bundan 6 sene önce gençlerin sağlık okuryazarlığı projelerini desteklemek amacıyla yola çıkan GSK Türkiye; 2019 itibariyle çocuk hakları konusuna odaklanan Kırmızıda Dur De! projesini desteklemeye başladı. Projeyle çocuğun kendisinin ve bir başkasının sınırları olduğunu fark etmesini hedefliyoruz. GSK Türkiye ile uzun yıllardır devam eden iş birliğimizin sinerjisi ve Toplum Gönüllüsü gençlerin katkılarıyla, bu konunun tüm paydaşlarının farkındalığını artırmak için bu projeyi hayata geçireceğiz. Kırmızıda Dur De! projesi Toplum Gönüllüsü gençlerin toplumsal duyarlılık ve sorunlar karşısında sorumluluk almaları farkındalığıyla yola çıkılmış bir projedir” şeklinde konuştu.