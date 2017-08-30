Çocuklar bayramda festivalde buluşacak

İSTANBUL (AA) - Kurban Bayramı'nın ikinci gününde binlerce çocuğun aileleriyle bir araya geleceği "Çocuk Festivali", Ümraniye'de düzenlenecek.

Ümraniye Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, festival Kurban Bayramı'nın 2. 3. ve 4. günleri olan 2,3 ve 4 Eylül'de çocukları aileleriyle birlikte Ümraniye Santral Alanı'nda buluşturacak.

Festivalde, tırmanma duvarı, sahne gösterileri, çocuk tiyatroları, Karagöz-Hacivat, Keloğlan, Nasreddin Hoca, engel parkuru, masa labirenti, cambaz ve interaktif etkinlikler oyun alanında yer alacak.

Ayrıca festivalde, çocuklar için drama atölyesi, seramik atölyesi ve nostalji sokağı gibi eğitici ve öğretici etkinlikler düzenlenecek.