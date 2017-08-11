Çocuklar bir günlüğüne

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de, yaşları 7 ile 15 arasında değişen bir grup öğrenci, Assos Antik Kenti'ndeki simülasyon alanında uygulama yaparak arkeologluğu anlamaya çalıştı.

Kazıların sponsorluğunu yapan İÇDAŞ firması tarafından üstlenilen "İÇDAŞ Minik Arkeologlar Sosyal Sorumluluk Uygulaması" kapsamında gruptaki öğrencilere Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ve Assos Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan tarafından, antik kentin bölümleri ve yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Öğrenciler, kendileri için hazırlanan "simülasyon kazı alanı"nda tarihi eser aradı.

Ellerindeki çapa, mala ve fırçalarla uzman arkeologlar gibi kazı yapmaya çabalayan öğrenciler, tarihi eserlerin hangi zorluklarda ve sabırla çıkarılması gerektiğini gördü. Burada kazılarını sürdüren öğrenciler kazı heyetince toprağa gömülen imitasyon eserleri buldu.

- "Çocukların ilgi ve heyecanları beni de çok şaşırttı"

Kazı Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, İÇDAŞ minik arkeologlar sosyal sorumluluk uygulamasının büyük önem taşıdığını söyledi. Minik arkeologların Assos'u kazdığını ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

"Çocukların ilgi ve heyecanları beni de çok şaşırttı. Bu yaştaki çocukların bu heyecanı yaşamaları, sahip olduğumuz kültürel mirasın korunması, gelecek kuşaklara aktarılması konusunda da önemli bir köprü görevi görecek. Buradaki kazılarımız İÇDAŞ'ın sponsorluğunda devam ediyor. Bu nedenle geçen yıldan bu yana kazılarımızı daha uzun sürede yapabiliyoruz. Minik öğrenciler için bu alanı seçtik. Buraya önceden konulan eserler de kopya olarak ürettiğimiz mezarlıkta ele geçmiş buluntulardan oluşuyor. Önceden yerleştirdiğimiz imitasyon kap kacak, heykelcikleri bulan çocuklar heyecanlanıyor. Çocukların bu kadar ilgili olması bizi şaşırtıyor."

Arslan, havanın çok sıcak olduğunu anımsatarak, "Normalde bu sıcağın altında bu çocukları 5 dakika tutamazsınız. Ama bir amaç ve hedef doğrultusunda yönlendirip bilinçlendirdiğinizde saatlerce bir noktaya odaklanarak, heyecanla bu işi yapabileceklerini görmekteyiz. Buraya gelen çocukların içlerinden birkaçının arkeoloji alanında ilerleyerek, ülkemizin tanıtılmasına katkı sağlayacağından şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden 8 yaşındaki Güneş Su Şahbaz, yaptığı kazı sırasında bir vazo parçası bulduğunu söyledi.

Kaan Yalçın ise Assos Antik Kenti'ne gezmeye geldiklerini belirterek, "Kazı yaparak böyle eserler bulacağımı düşünmüyordum. Bu duyguyu yaşamak acayip güzeli bir şey. Daha fazla da kazı yapıp, eser bulmak istiyorum." diye konuştu.

Aleyna Durmaz da kazı sırasında seramik bir tabak parçası bulduğunu ve çok mutlu olduğunu anlattı.