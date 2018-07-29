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Çocuklar Botanik Bahçesi'nde vakit geçiriyor

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri Botanik Bahçesi, yaz tatilini İstanbul'da geçiren çocuklar için çeşitli aktiviteler sunuyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Botanik Bahçesi'nde düzenlenen etkinliklere katılan...

Çocuklar Botanik Bahçesi'nde vakit geçiriyor

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri Botanik Bahçesi, yaz tatilini İstanbul'da geçiren çocuklar için çeşitli aktiviteler sunuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Botanik Bahçesi'nde düzenlenen etkinliklere katılan çocuklar toprakla uğraşarak hem terapi yapıyor hem de eğlenceli vakit geçiriyor.

Botanik Kulübü'ne bine yakın öğrenci katılıyor. Eline 09.00 gibi çapasını, tırmığını, küreğini ve sulama aparatını alan öğrenciler, eğitmenleri eşliğinde Botanik Bahçesi'ne giriyor. Toprakla buluşan çocuklardan kimi domates, biber, patlıcan, maydanoz, kıvırcık çeşitleri bulunan bitkilerden ekerken kimi de çiçekleri suluyor.

Eğitmenler, çocukların teknolojiden uzak toprakla yoğrulan çamurlu elleriyle hem bedensel hem de ruhsal gelişimlerinin yaşıtlarına göre daha hızlı ilerlediğini ifade etti.

Çocuklar, etkinlikte bitkilerin bir tohumken nasıl sebzeye dönüştüğüne de tanıklık ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 10 yaşındaki Hilal Kara, kendi ekip büyüttüğü domates fidesine "Domto" adını verdiğini belirtti. Toprakla uğraşmayı sevdiğini anlatan Kara, "Domto büyüdü ve domates verdi. Bu bahçede en çok ürün veren de o oldu. Biz çok iyi arkadaşız. Beni dinliyor ve çok iyi anlıyor. Ona 'Sen çok güzelsin.' diyorum, iltifat ediyorum. Konuşunca daha çok domates veriyor." ifadelerini kullandı.

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Bağcılar BelediyesiBilgi Evleri Botanik Bahçesi
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