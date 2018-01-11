Çocuklar bu okulda anne şefkatiyle eğitim alıyor

ERZURUM (AA) - YUNUS HOCAOĞLU - Erzurum'un Horasan ilçesinde, 13'ü kadın 14 öğretmenin görev yaptığı Atatürk İlkokulu'nda 180 öğrenci anne şefkatiyle eğitim görüyor.

Okul müdürü ve müdür yardımcısının da kadın olduğu okulda, öğretmenler özverili çalışarak çocukları geleceğe hazırlıyor.

Ailelerini geride bırakıp kilometrelerce uzaktaki şehirlerden Horasan'a gelenlerin de aralarında bulunduğu öğretmenler, çocukların sadece eğitimiyle değil temizlik ve aile durumlarıyla da yakından ilgileniyor.

Özverili bir şekilde çocuklara eğitim veren öğretmenler, yaptıkları çalışmalar ile okulun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından temizliği simgeleyen "Beyaz Bayrak" ile ödülendirilmesini sağladı.

Atatürk İlkokulu Müdürü Ayşe Şeker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulda 4 yıldır görev yaptığını ve 14 öğretmenle eğitim verdiklerini söyledi.

Biri hariç tüm idari kısım ve öğretmenlerin kadın olduğunu belirten Şeker, "Çoğunluğun bayan olması birlik ve beraberliğe katkı sağladı ve iletişim daha kolay oldu. Temizlik konusunda birtakım tedbirler alınması konusunda kuralların ve disiplinin gelişmesi, velilere yaptığımız aile ziyaretlerinde özellikle bayanların ağırlıkta olması işimize daha çok yarıyor çünkü rahatlıkla evlerine girip annelerle sohbet edebiliyoruz." dedi.

Ayşe Şeker, çocukların eğitimlerinde ailenin ve özellikle annenin önemli bir faktör olduğunu vurgulayarak, kadronun çoğunluğunun bayanlardan oluşması ve anne şefkatiyle çocuklarla ilgilenilmesinin önemli bir avantaj sağladığını kaydetti.

Meslektaşları arasında herhangi bir cinsiyet ayrımı yapmadığının altını çizen Şeker, "Eğitimde annenin rolü çok büyük çünkü çocuğu büyütüp yetiştiren, gün boyu ilgilenen annedir. Dolayısıyla anne ile öğretmenlerimizin iletişim kurması çocuklardaki birtakım değişikliklere sebep olan önemli bir etken. Bu yönden bakınca çoğunluğumuzun bayan olması bu noktada çok işimize yarıyor. Bayan erkek ayrımı yapmak istemiyorum ama bu durum işe yarıyor. Sonuçta eğitimci eğitimcidir ve verilen eğitim aynıdır ancak hafif bir nüans olabilir. Bayanların çocukların psikolojik gelişmesiyle ve temizlik düzenleriyle biraz daha ilgilenme ihtimalleri var." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan "Beyaz Bayrak İşbirliği Protokolü" kapsamında temizlik ve hijyen konusundaki kriterlere okul yönetimi ve öğretmenler olarak uyduklarını aktaran Şeker, her şeyi çocukların sağlığı için yaptıklarını ve İl Sağlık Müdürlüğünden "Beyaz Bayrak" almaya hak kazandıklarını anlattı.

- "Bayanlar anne şefkati gösteriyor"

Okuldaki tek erkek öğretmen olan Abdülkadir Köse ise 2015 yılında sınıf öğretmeni olarak Atatürk İlkokuluna atandığını belirterek, kadın öğretmenlerin anne şefkati ile yaklaştığını dile getirdi.

Köse, "Sabah geldiğimde kahvaltı yapmamış oluyorum, sağ olsunlar onların getirdiklerini yiyorum. Daha titiz ve temizlik konusunda çocuklara yardımcı oluyorlar." dedi.

Öğretmenlerden Gamze Muştu da 10 yıldır bu mesleği icra ettiğini son 4 yıldır da Atatürk İlkokulu'nda görev yaptığını ifade etti.

Muştu, öğretmenlerin çoğunluğunun kadın olmasının kendisini mutlu ettiğini dile getirerek, "Okulumdan çok memnunum ve bayan öğretmenlerle çalışmak gerçekten büyük bir avantaj sağlıyor. Gerçekten anne şefkatiyle yaklaşılıyor. Benim de çocuğum var ve anne olduktan sonra onlara kızamıyorum." diye konuştu.

Çocukları çok sevdiklerini belirten öğretmen Muştu, şunları kaydetti:

"Diğer öğretmenlere de sesleniyorum, Doğu ve Güneydoğu'daki çocukların da öğretmene ve eğitime ihtiyacı var. Ben öğretmenliği vatani bir görev olarak görüyorum. Gerçekten vatana hizmet ediyor ve güzel nesiller yetiştiriyoruz. Ben 4. sınıf öğretmeniyim ve bütün velilerimizin evlerinde ziyaretlerde bulunuyorum. Onlarla aynı sofraya oturup dertlerini dinliyorum ve annelerin çocuklarla ilgili açılıp konuşmaları daha kolay oluyor."











