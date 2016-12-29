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Çocuklar "Dilek Ağacı"yla sevindi

- Ataköy’deki “Dilek Ağacı”na yeni yıl öncesi dileklerini asan ihtiyaç sahibi Bakırköylü çocuklar hediyelerini aldı

Çocuklar

İSTANBUL (AA) - Bakırköy Belediyesi tarafından Ataköy’e konan "Dilek Ağacı”na yeni yıl öncesi gerçekleşmesini istedikleri dileklerini asan ihtiyaç sahibi Bakırköylü çocuklar hediyelerine kavuştu.

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, geleneksel hale getirdikleri “Dilek Ağacı” ile yeni yıl öncesi hayırseverlerin katkısıyla 500 çocuğun dileklerini birlikte gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Nasıl çalıştıklarını anlatan Kerimoğlu, “Basın Yayın Müdürlüğünde çalışan arkadaşlarımız, meclis üyelerimiz, sosyal hizmetlerde çalışan arkadaşlarımız evlerine giderek ihtiyaç sahibi çocuklarımızı yerinde tespit ediyorlar. Ev ziyareti yapıyorlar. Özellikle dezavantajlı gruptaki çocuklarımızın ihtiyaçlarını tespit ediyorlar ve onların yeni yılda beklentilerini karşılamak için bu organizasyonu gerçekleştiriyorlar.” dedi.

Bu yıl da yaklaşık 500 çocuğun, bisikletten, bilgisayara, çalışma masasından, mont, bot, ayakkabı, çantaya kadar birçok ihtiyacını karşılamaya gayret ettiklerini belirten Kerimoğlu, “Bakırköy Belediyesi her yıl bu geleneksel 'Dilek Ağacı' projemizi gerçekleştiriyor. Bununla beraber “Sevgi Yumağı” projesiyle, bununla beraber şehit ailelerin, gazilerimizin çocuklarının Bakırköy Belediyesinden ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla şehit ve gazi ailelerinin çocuklarının her türlü kitap, kırtasiye, giyecek, mont, bot, ayakkabılarını da karşılamaya özen gösterdik.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından çocuklara hediyeleri Başkan Kerimoğlu tarafından dağıtıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bakırköy BelediyesiDilek Ağacı
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