Çocuklar için 81 ilde

ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK - Çocuk Hakları Gönüllüleri Derneği (ÇOHAG) Genel Başkanı Mazlum Kılıç, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde, 81 ilde saat 11.30'da eş zamanlı olarak Çocuk Hakları Bildirgesi'ni okuyacaklarını söyledi.

Kılıç, AA muhabirine, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında, dernek olarak yürüttükleri faaliyetler ve geleceğe yönelik planları hakkında bilgi verdi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) işbirliğinde 2000 yılından beri her kasım ayında "Ulusal Çocuk Forumu"nun gerçekleştirildiğini anımsatan Kılıç, forumun Türkiye'deki çocuk hakları çalışmalarının omurgasını oluşturduğunu vurguladı.

Ulusal Çocuk Forumu'nun 18'incisinin dün Ankara'da başladığını aktaran Kılıç, "Çocuklar burada kendi görüş, düşünce ve kararlarını alarak bunları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütün milletvekillerinin huzurunda ilan ediyorlar." ifadesini kullandı. Kılıç, bu kararların belli bir oranda da hayata geçirildiğini kaydetti.

Forumda dernek yönetiminden temsilcilerin de bulunduğunu söyleyen Kılıç, daha önceki yıllarda olduğu gibi, 81 ilden çocukların katılımıyla alınan kararların yine Meclise sunulacağını bildirdi.

- "250 çocuğumuzun ihtiyaçlarını tamamlamış bulunmaktayız"

ÇOHAG'ın forumlarda eğitimci olan çocukların 2007'de bir araya gelmesiyle oluştuğunu ve hali hazırda 81 ilin neredeyse tamamında 3 bine yakın gönüllüsünün bulunduğunu belirten Kılıç, dernek olarak 70 ilde çocuk hakları eğitimleri verdiklerini anlattı.

Kılıç, gelecek yıl yapacakları çalışmalara ilişkin, "2018 yılı içerisinde çok büyük bir çalıştay projemiz olacak. Çocuk hakları konusunda yedi bölgede yedi çalıştay planlıyoruz." şeklinde konuştu.

- "Birçok üniversitede çocuk hakları toplulukları kurulacak"

Aynı zamanda "500 Günde 500 Gülücük" isimli projeyi de başlattıklarını ifade eden Kılıç, şöyle dedi:

"Mayıs ayında aldığımız kararla, 500 günde 500 çocukta gülücükler oluşturacağız. Yani ihtiyaç sahibi 500 çocuğa bot, mont ve öğrenciler için de kırtasiye yardımında bulunacağız. Bu projemiz başladı. Şu anda 250 çocuğumuzun ihtiyaçlarını tamamlamış bulunmaktayız. Çalışmalarımız devam ediyor, kendi aramızda topladığımız yardımların haricinde çevremizdeki insanlardan da destek alıyoruz."

Kılıç, "Dünya Çocuk Hakları Günü'nde de 81 ilde saat 11.30'da eş zamanlı olarak Çocuk Hakları Bildirgesi'ni okuyacağız. Komitedeki arkadaşlarımız, illerinde belli meydan veya toplanma yerinde bir araya gelerek Çocuk Hakları Bildirgesi'ni okuyacak. Ayrıca taleplerini de illerindeki valilere bildirecekler." açıklamasında bulundu.

Yaptıkları girişimler sonucunda, üniversitelerde de çocuk hakları topluluklarının oluşturulduğunu dile getiren Kılıç, "Bu sene tam anlamıyla aktif olmasa bile önümüzdeki yıl başta Ankara olmak üzere birçok üniversitede çocuk hakları toplulukları kurulacak ve çocuk hakları eğitimleri başlayacak. Derneğimiz bu çalışmaların öncülüğünü yapıyor." diye konuştu.

- "Çocuk haklarıyla ilgili çok daha yoğun çalışmalar yapılmalı"

Kılıç, Türkiye'nin çocuk hakları konusunda, özellikle kız çocuklarının eğitim oranlarının artırılması için başlatılan "Haydi Kızlar Okula" gibi kampanyalarla, erken yaşta zorla evlilikler ve çocuk işçiliğiyle mücadelede çok önemli adımlar attığını aktardı.

Bu çalışmaların yeterli olmadığını belirten Kılıç, "Özellikle çocuk haklarıyla ilgili çok daha yoğun çalışmalar yapılmalı. Bu konuda vatandaşlara da çok iş düşüyor. Vatandaşların, ailelerin çocuk hakları konusunda daha duyarlı, bilinçli olması lazım." dedi. Kılıç, çocuk hakları eğitimlerinin çocukların yanı sıra ailelere de verilmesinin önemine dikkati çekti.