Çocuklar, isimlerini taşıyan ağaçlardan meyve topladı

BOLU (AA) - Bolu Belediyesi'nce başlatılan "Bebek Meyve Ormanı" projesi kapsamında kendi isimlerini taşıyan meyve ağaçlarının olduğu alana getirilen çocuklar, meyveleri dalından topladı.

Belediye tarafından 2013'te başlatılan proje kapsamında, her evlenen çift ve yeni doğan bebek için meyve fidanı dikiliyor. Adına fidan dikilen çocuklar, projenin toplum tarafından benimsenmesi ve doğa ile iç içe olmaları amacıyla ormana getiriliyor.

Belirli dönemlerde ağaçların olduğu Çayırköy'deki araziye gelen çocuklar, hem ağaçlarının bakımlarını yapma hem de meyveleri dalından koparıp yeme imkanı buluyor.

Zaman zaman meyve ağaçlarının dibini çapalayan çocuklar, bazen de arazide bulunan kavun, karpuz ve domates gibi ürünleri toplayıp evlerine götürebiliyor.

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye olarak her evlenen bir çift ve doğan çocuk için fidan diktiklerini anlattı.

Bolu'da her yıl 2 bin - 2 bin 250 civarında bebek doğduğu bilgisini veren Davarcıoğlu, "Bunların bilgilerini nüfus müdürlüğünden alıp, onların adına ağaç dikiyoruz. Şu ana kadar 10 bin 500'e yakın meyve ağacımız oldu. Bu sene eriklerimiz meyve verdi. Ayvalarımız inşallah sonbaharda meyve verecek." dedi.

Davarcıoğlu, Bebek Meyve Ormanı'nda adı olan çocukları zaman zaman buraya getirdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Şu anda küçükler. Dolayısıyla çocukların biraz bilgisayar başından kalkıp doğayı tanımalarını, dalından meyve yemelerini amaçladık. Çocuklar buraya gelip sulama, gerekirse çapa yapıyor. Kendilerine göre mutlular. Sahiplenme duyguları gelişiyor. 'Benim orada bir ağacım var.' diyebiliyorlar. Hoşlarına gidiyor çocukların."