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Çocuklar “Minik AKUT Programı”nı tamamladı

Afet eğitimlerinde erken yaşta farkındalık yaratılmasının çok önemli olduğuna inanan AKUT Arama Kurtarma Derneği; Minik AKUT programı ile acil durum eğitimlerini anaokulu seviyesine indirdi.

Çocuklar “Minik AKUT Programı”nı tamamladı
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22 Haziran Cumartesi günü AKUT Eğitim ve Lojistik Merkezinde Minik AKUT Programı’nın ilki gerçekleştirildi. 4 -7 yaş arası katılımcılarımız kendileri için özenle hazırlanmış Minik AKUT tulumlarını giyip kasklarını takarak ilk hazırlıklarını yaptılar. Ardından kendileri için AKUT uzman eğitmenleri tarafından hazırlanan program ve 4 farklı çizgi film ile acil durumlar hakkında eğitim aldılar. 

Eğitmenlerine merak ettikleri konular hakkında sorularını soran Minik AKUT ekibi, eğitim alanlarının hemen yanında bulunan merkez lojistik deposuna geçti, arama-kurtarmada kullanılan ekipmanlar hakkında da bilgi aldı. 



Programı ilgiyle takip eden çocuklar Minik AKUT belgelerini alarak eğitimi tamamladı. Türkiye genelinde 29 operasyonel ekibiyle sadece ülkemizde değil yurt dışında da bilgi ve birikimini faydaya dönüştürmek yardıma ihtiyacı olanlara ulaşmak için çalışan AKUT toplumu bilinçlendirme faaliyetlerine de devam ediyor.

Minik AKUT Programı okul öncesi ve birinci sınıflar için katılımcıları bekliyor.

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Minik AKUT ProgramıAkut
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