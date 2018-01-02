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Çocuklara en fazla iki atıştırmalık uyarısı

- İngiliz araştırmacılar, ailelere, çocuklarına "günde 100 kalorilik en fazla iki atıştırmalığa" izin vermeleri çağrısında bulundu

Çocuklara en fazla iki atıştırmalık uyarısı

ANKARA (AA) - İngiliz araştırmacılar, çocukların günde 100 kalorilik en fazla iki atıştırmalık tüketmesine izin verilmesi önerisinde bulunarak fazlasının zararlı olduğuna dikkati çekti.

Sky News'un haberine göre, İngiltere Kamu Sağlığı (PHE) araştırmacıları, ülkede çocukların günde en az üç sağlıksız atıştırmalık ve şekerli içecek tükettiğini belirledi.

Çocukların üçte birinin günde dört ya da daha fazla sağlıksız atıştırmalık tükettiğine işaret eden araştırmacılar, bunun, tavsiye edilen şeker miktarının üç kat fazlası anlamına geldiğini vurguladı.

Araştırmacılar, çocukların şekerin yarısını sağlıksız atıştırmalıklar ve içeceklerden aldığının altını çizdi.

Çocukların her yıl yaklaşık 400 bisküvi, 120'den fazla kek, çörek ve hamur işi, 100 porsiyon tatlı, 70 çikolata ve dondurma ile 150'den fazla paket meyve suyu ve teneke kutuda gazlı içecek tükettiğini kaydeden araştırmacılar, tüm bunların obezite riskini artırdığı uyarısında bulundu.

Obezitenin önüne geçmek için "Change4Life (Yaşam için Değişim)" kampanyası başlatan PHE, ailelere çocuklarına "günde 100 kalorilik en fazla iki atıştırmalığa" izin vermeleri çağrısında bulundu ve fazlasının zararlı olduğunu vurguladı.

Araştırmacılar, kampanya kapsamında ailelere taze sebze ve meyvelere yönelmelerini önerdi.


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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Kamu Sağlığı
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