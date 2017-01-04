ANKARA (AA) - AYNUR EKİZ / ERTUĞRUL SUBAŞI - Diyanet İşleri Başkanlığınca, sevgi ve çocuk evlerinde kalan çocuklara verilen "değerler eğitimi" eğlenceli hale getiriliyor. Bu kapsamda çocuklardan, belli kelimeler kullanılmadan anahtar sözcüğün anlatıldığı "tabu" oynar gibi, namaz başta olmak üzere ibadet türlerini anlatmaları istenecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre; Diyanet İşleri Başkanlığınca sevgi ve çocuk evleri ile Çocuk Destek Merkezlerinde (ÇODEM) din görevlilerinin verdikleri eğitimlerde yol göstermesi adına "Etkinliklerle Değerler Eğitimi" isimli bir kitap hazırlandı.

Kitapta, çocuklara "Allah sevgisi", "Peygamber sevgisi", "melekleri tanıyalım", "Kur'an-ı Kerim ve diğer kutsal kitaplar" gibi başlıkların yanı sıra, "paylaşma ve yardımlaşma", "iletişim ve iletişim engelleriyle baş etme" gibi sosyal hayata dönük konular, farklı etkinliklerle anlatılıyor.

- Parmak boyasıyla Allah'a iman anlatılacak

Örneğin, Allah'a iman konusu anlatıldıktan sonra çocukların konuyu daha iyi kavraması adına etkinlikler yapılacak. Eğitmenler, tüm çocuklardan parmak boyasına parmaklarını batırarak bir kağıda parmak izlerini çıkarmalarını ve ardından mercek ile incelemelerini isteyecek. Eğitmenler, her insanın parmak izinin birbirinden farklı olduğunu vurgulayarak, bunun Allah'ın varlığına iman etme konusunda önemli bir delil olduğunu açıklayacak.

Peygamberlere olan ihtiyacı anlatmak adına, eğitmenler, öğrencilerden gözlerini kapatarak, kendi rehberliğinde bir şehri gezdiklerini hayal etmeleri isteyecek. Bu etkinliğin ardından eğitmen öğrencilere, "Bu gezide ben size rehberlik etmeseydim, hiç bilmediğiniz bu şehirde nasıl gezerdiniz?" diye soracak. Bu örnekten hareketle eğitmen, peygamberlerin de dünya yolculuğunda insanların cennete ulaşmasını sağlayacak "rehberler" olduğunun altını çizecek.

- Tiyatroyla Kur'an-ı Kerim'in yaşamdaki rolü

Kur'an-ı Kerim'in insanlara, dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşmaları konusunda bir rehber olduğu, öğrencilerin rol aldığı bir tiyatro etkinliği ile anlatılacak. Tiyatroda, hasta olan ve ilacın nasıl kullanıldığını bilmeyen bir çocuğun, prospektüsü okumadan ve okuyarak kullandığı ilaç sonrasında yaşadıkları arasındaki fark işlenecek. Bu örnekle, Kur'an-ı Kerim'in yaşam kılavuzu olduğu üzerinde durulacak.

İbadetlerle ilgili bilgilendirme yaptıktan sonra eğitmen, hazırladığı bilmece kağıtlarını öğrencilere dağıtarak birbirlerine sormalarını isteyecek. "Bir binanın temelidir, müminlerin görevidir, saysan beş tanedir, bil bakalım bunlar nedir?" şeklinde bilmecelerle öğrencilerin eğlenceli zaman geçirerek öğrendiklerini pekiştirmeleri sağlanacak.

- "Tabu" oyunuyla ibadet eğitimi

İbadetlerin manevi kazanımları ve yaşam mutluluğunu temin edici yönlerini anlattıktan sonra eğitmen, öğrencilerden, "tabu" oyununda olduğu gibi, belli kelimeleri kullanmadan ibadetleri anlatmalarını isteyecek. Örneğin, öğrenci, namaz ibadetini, abdest, seccade, cami kelimelerini kullanmadan anlatacak.

Mahremiyet bilincinin artırılması adına öğrencilere, "Sadece sana ait olanı çevrelemen istense sınırların neler olur? Sınırların ihlal edilse tepkin ne olur?" şeklinde sorular yöneltilecek. Sosyal paylaşım sitelerinde insanların mahrem bilgi ve görüntüleri kendi istekleriyle diğer insanlara açtıkları hatırlatılarak, İslamın kişinin kendisine ait mahrem bilgi ve görüntüleri ifşa etmesini uygun bulmadığına dikkat çekilecek.

Öğretici, olumsuz duygularla baş etmeye yönelik bilgiler aktararak, öfke, kıskançlık, üzüntü gibi duyguların insani duygular olduğunu belirtecek. Öğretici, öfke kontrolüne ilişkin hazırladığı Hacivat-Karagöz oyununu öğrencilere oynatacak.



