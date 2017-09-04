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Çocuklarda hiperaktivite ile uykuya geçememe arasında ilişki saptandı

- DEHB yaşayan çocuklarda, melatonin hormonunun akşam saatlerinde normal çocuklara göre geç salgılandığı ve bunun da uykuya geçişin ortalama 1.5 saat geç gerçekleşmesine neden olduğu belirlendi

Çocuklarda hiperaktivite ile uykuya geçememe arasında ilişki saptandı

PARİS (AA) - Çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) ile uykuya geçememe arasında ilişki olduğu bildirildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te Nöropsikofarmakoloji Konferansı'nda yayımlanan araştırmada, çocuklardaki DEHB ile geceleri salgılanan ve vücudun biyolojik saatini ayarlayarak ritmini belirleyen melatonin hormonu arasındaki ilişki ortaya kondu.

Araştırmayla, DEHB yaşayan çocuklarda, melatonin hormonunun akşam saatlerinde normal çocuklara göre geç salgılandığı ve bunun da uykuya geçişin ortalama 1.5 saat geç gerçekleşmesine neden olduğu saptandı.

DEHB olan çocukların normal çocuklara göre daha geç ve daha az uyuduğu bildirilen araştırmada, uykudaki bu düzensizliğin de DEHB hastalarının durumunun daha da kötüleşmesine neden olduğu kaydedildi.

Araştırmaya göre, melatonin salgısının artırılması yönündeki ışık terapisi gibi tedaviler, DEHB hastalarının semptomlarının azalmasını sağlayabilir.

Dünyada 4-17 yaşlarındaki çocuklarda DEHB rahatsızlığının yüzde 11 düzeyinde olduğu tahmin ediliyor.

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