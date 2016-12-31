Çocuklardan Mehmetçiğe yeni yıl mektubu

GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep'te ortaokul öğrencileri, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yılbaşını Suriye'de görevli olarak geçirecek askerlere moral vermek için mektuplar gönderdi. Babaları harekatta görevli iki öğrenci de manevi anlamda destek olmak için babalarına mektup yazdı.

Merkez Şehitkamil ilçesinde Vicdan Ahmet Güner Ortaokulu'ndaki öğrenciler, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yılbaşında görevli olan askerlere, mektup yazdı. Çocuklar tarafından duygu yüklü mesajların yazıldığı, Türk bayrağı ve kalp resimlerinin yapıldığı mektuplar, Mehmetçiğe gönderildi.

Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında görev yapan askerlere moral vermek için düzenlenen böylesi önemli bir projenin parçası olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Terör örgütlerinin hem ülke içinde hem de sınırda Türkiye'de bazı sıkıntılar yaşatmaya çalıştığını belirten Yağcı, şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz ülkemizde bazı sıkıntılar var. Terör örgütlerinin, bazı dış güçlerin hedefinde tamamen bizler varız. Buna karşın kahraman polisimiz, askerimiz bizim için hem sınır içinde hem sınır dışında bizleri korumak, daha iyi bir hayat sürmemiz için mücadele veriyorlar. Biz de bugün onların moral ve motivasyonlarını biraz daha yükseltmek, onlara biraz daha destek olmak, onlarla birlikte olduğumuzu göstermek için böyle bir etkinlik düzenliyoruz. Onlar bizim her şeyimiz, canımız, kanımız. Ülkenin geleceği olan sizler için bu kahramanlıkları gösteriyorlar. Yeri geldiği zaman canını feda edip şehit oluyorlar ama vatanının bir karış toprağını kimseye vermiyorlar. Bizim de bu mücadele eden kahramanlarımıza bir nebze olsun yanlarında olduğumuzu göstermemiz lazım."

- Babalarına özlemlerini kaleme aldılar

Askerlere mektup yazan 6-G sınıfı öğrencisi Nil Şebnem Koçak, babasının Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'ta görev yaptığını, sınıf öğretmeninden Suriye'deki askerlere moral amaçlı mektup yazılacağını duyunca çok sevindiğini belirtti.

Koçak, "Öğretmenimin yanına gidip, mektubumu 'babama yazabilir miyim' diye sordum, öğretmenim de babamın Suriye'de görevli olduğunu öğrenince kabul etti. Çok mutlu oldum. Moral bu savaşta en önemli şey. Biz onların motivasyonlarını arttırarak, onların daha güçlü olmasını sağlıyoruz. Bence manevi olarak çok mutlu olurlar. Ben mektubumda babamı ne kadar çok özlediğimi anlatmaya çalıştım." dedi.

Koçak'ın sıra arkadaşı Melike Nur Albayrak da babasının Suriye'de görev yaptığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Mektubumda babamı ne kadar çok özlediğimi yazmaya çalıştım. Yanımda olmadığım için çok üzgün olduğumu yazdım. Sınıf arkadaşlarımın da bu duyguyu paylaşmasına çok sevindim. Daha önce görmüştüm benzer şeyler, ben de yapılmasını istiyordum. Babama ve asker arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Onlar olmasaydı biz şu an burada rahat uyku uyuyamazdık, rahatça yaşayamazdık."

Diğer öğrenciler de Türk bayrakları ve kalp resimleriyle süsledikleri, askerlere "canım ağabeylerim" ya da "kahramanlarımız" diye hitap ettikleri mektuplarında, askerlerin kendileri için yaptıkları fedakarlıkları hiçbir zaman unutmayacaklarını dile getirerek, zorlu görevlerinde başarılı olmaları temennilerinde bulundu.