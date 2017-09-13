Çocukları için başladı seri üretime geçti

İSTANBUL (AA) - ZEYNEP RAKİPOĞLU - Japonca'da "Amigurumi" adı verilen teknikle tığla sık iğne şeklinde içi doldurulmuş organik oyuncaklar örerek, sosyal medyada satışa sunan iki çocuk annesi, ev hanımı Özgül Can, rengarenk hazırladığı oyuncaklarla çocuklar için sevimli bir dünyanın kapılarını aralıyor.

Çocuklarının kimyasal madde barındıran plastik oyuncaklarla oynamaması için internetten izlediği videolarla Amigurumi tekniğiyle oyuncak örmeye başladığını belirten Can, çevresinden aldığı siparişler sonucu işini sosyal medyaya taşımaya karar verdiğini söyledi.

Çocuk gelişimi bölümü mezunu, iki çocuk annesi 28 yaşındaki Can, Japonca kökenli bir kelime olan Amigurumi tekniğinin tığ ya da şişle sıkı bir şekilde örülen içi doldurulmuş oyuncak anlamına geldiğini aktardı.

Ürettiği organik oyuncaklarla ilgili AA muhabirinin sorularını cevaplayan Can, çocuklarına sağlıklı oyuncaklar üretmek için bu işe başladığını anlatarak, ''Çocuklarım organik oyuncakları çok sevdi. Çevremde birkaç yerden sipariş aldım, onlara da ördüm. Siparişler artınca sosyal medyadan satış yapmaya başladım. Çocuklarım için ördüğüm oyuncakların resmini çekerek siteye koydum ve sipariş üzerine örmeye devam ediyorum.'' diye konuştu.

- Alerji yapmıyor

Tığ ve yumak ile bir dünya sevgi biriktirdiğini ve organik oyuncak örmekten zevk aldığını dile getiren Can, şu ifadeleri kullandı:

''Antibakteriyel özellik taşıyan akçaağaçtan üretilen ve diş kaşıyıcı olarak kullanılan ahşapları alarak, ördüğüm çeşitli hayvan ve meyve figürleriyle birleştiriyorum. Bu oyuncaklarda çocuklara zarar vermeyecek anti alerjik ipler kullanıyorum. Amigurumi ipleri tüylenme yapmıyor. Çocukların ağzına ya da boğazına kaçmıyor. Organik oyuncakları ağızlarına çok rahat bir şekilde alabiliyorlar. Kesinlikle alerji yapmıyor. Tür olarak daha çok hayvan figürleri örüyorum. Ayı, goril, maymun, kirpi, kuzu, tavşan, kurbağa gibi oyuncaklar çok fazla ilgi görüyor. Oyuncakların içini doldurmak için silikon elyaf kullanıyorum. Çok sıkı örülen bir örgü modeli olduğu için elyafın dışarı çıkması mümkün değil. Oyuncakların fiyatı boyutuna göre 20 ila 150 lira arasında değişiyor. Yapımı ise yine boyutuna göre 2-3 gün sürüyor.''

Plastik maddelerin içine kimyasal karıştırıldığı için ebeveynlerin çocuklarına oyuncak alırken tedirgin olduğunu belirten Can, özellikle bebeklerin oyuncakları ağızlarına aldığını ve bunun pek sağlıklı olmadığını söyledi.

Amigurumi tekniğiyle örülen organik oyuncakların kullanışlı ve yıkanabilir olduğunu ifade eden Can, şunları kaydetti:

''Organik oyuncakların temizliği çok kolay. 30 derecede makinede ya da elde yıkanabilir. Temizliğinde bebek şampuanı ya da deterjanı kullanılıyor. Ebeveynler tamamen kuruduğundan emin olduktan sonra oyuncakları çocuklarına verebilirler. Oyuncakların ahşap kısımları ise sirkeli suda bekletilip dezenfekte edilebilir. Ardından zeytinyağı sürülüp kuramaya bırakıldıktan sonra çocuklara verilebilir. Benim oğlum 4 senedir aynı oyuncağı kullanıyor. Amigurumi oyuncaklar hem uzun süreli kullanılabiliyor hem de çocuklara hiçbir zarar vermiyor.''

Organik oyuncakçı Özgül Can, Türkiye'de Amigurumi tekniğiyle oyuncak yapımının anlatıldığı birçok kitap olduğunu fakat bunların Türk yazarlar tarafından çıkarılmadığını söyledi.

Amigurumi tekniğiyle örülen organik oyuncakların yapımını tarif edeceği kitabı çıkarmak için hazırlık yaptığını belirten Can, şunları anlattı:

''Öre öre kitap çıkarma yoluna doğru gidiyorum. Türkiye'de ilk Türk yazarlı Amigurumi oyuncak kitabı olacak. Türkiye'de çok fazla Amigurumi kitabı var ama hiçbiri Türk yazarlı değil bunların. Kitabın içerisinde oyuncağın yapımında kullanılan malzemeler, oyuncağın yapım aşamasındaki ve bitmiş haldeki resimleri ve yapım aşamasını anlatacağım. Yaklaşık bir aya kadar kitabım çıkacak inşallah. Şu an kitap hazırlık aşamasında. Oyuncakların yapımının anlatıldığı metinler tamamlandı. Fotoğraf çekimi de tamamlandıktan sonra kitap basıma gidecek.''