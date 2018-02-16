Çocukları için yaptığı oyuncak bebekler geçim kaynağı oldu

ESKİŞEHİR (AA) - SELÇUK KIZILDAĞ - Eskişehir'de asıl mesleği inşaat mühendisliği olan kadın girişimci 42 yaşındaki Arzu Özer, ikiz çocuklarının sağlıklı oyuncaklarla oynayabilmesi için başladığı bebek yapımı sanatını (Doll art) geçim kaynağına dönüştürdü.

Şu anda 13 yaşında olan ikiz çocukları Bengisu ve Kadircan'a 2013 yılında kendi evinde kumaş parçalarından hobi olarak bez bebek yapmaya başlayan kadın girişimci Özer, tarihi Odunpazarı Evleri'nde "Arzu'nun Bebekleri" adını verdiği atölyede 4 yıldır çocuklar için sağlıklı oyuncak bebekler üretiyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde açılan bebek yapım kurslarında bugüne kadar 300 civarında kadına eğitim de veren Özer, öğrenilen sanatın kadınlar için gelir kaynağı olduğunu söyledi.

Özer, yıllardır yaptığı inşaat mühendisliğinden vazgeçerek başladığı serüvenin kendisi için de bir terapi olduğunu ifade ederek, "Ortaya çıkardığımız bez bebeklerde genellikle yün ve kumaş parçaları kullanıyorum. Kendi çocuklarım için zararsız, kimyasal madde içermeyen malzemelerden oluşan oyuncaklar tasarlamak hayalimdi. İnşaat mühendisiyken çocuklarımın hayal dünyasını genişletmek için çıktığım bu yolculukta yeni mesleğim oldu." diye konuştu.

- "Charlie Chaplin ve Adile Naşitler yapıyoruz"

Türkiye'nin birçok ilinden aynı sanatı icra eden kadınların kendisinden eğitim aldığını aktaran Özer, şöyle konuştu:

"Bez bebekleri tasarlarken hayal gücümüzü kullanıyoruz. Aynı bebekten çok sayıda yapmak yerine, sadece bir tane yapıyoruz. Charlie Chaplin ve Adile Naşitler yapıyoruz mesela. Yapmış olduğum sanatı gören meslektaşlarım Eskişehir'e gelerek tasarımlarımı yerinde inceliyor ve sanatlarını geliştiriyor. İnşaat mühendisi olarak hayatıma devam etseydim belki de daha az mutlu olacaktım. Şimdi eşim de çocuklarım da ben de mutluyuz."

Bugüne kadar birçok sergi açtığını, yeni yılda da yeni tasarımlar yapmaya başladığını dile getiren Özer, 2018'de gerçekleştireceği sergiler için hazırlıklarının devam ettiğini söyledi.

Kendi tasarladığı bebeklerin 100 ile 150 lira arasında sattığını belirten Özer, "Kişiye özel talep üzerine yapılan bebekler ise 300 liradan başlıyor. 17 yıl inşaat sektöründe çalıştıktan sonra bez bebek yapımı çok farklı. Yurt dışından da zaman zaman talepler geliyor ve gönderiyoruz." dedi.