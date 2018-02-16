Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

Çocukları için yaptığı oyuncak bebekler geçim kaynağı oldu

- Eskişehir'de asıl mesleği inşaat mühendisliği olan, çocuklarının sağlıklı oyuncaklarla oynayabilmesi için başladığı oyuncak bebek yapım sanatını geçim kaynağına dönüştüren Özer, 4 yıldır kendi ismini taşıyan bebek üretiyor - Girişimci Özer: - "Çocuklarım için zararsız, kimyasal madde içermeyen malzemelerden oluşan oyuncaklar tasarlamak hayalimdi. İnşaat mühendisiyken çocuklarımın hayal dünyasını genişletmek için çıktığım bu yolculuk, yeni mesleğim oldu"

Çocukları için yaptığı oyuncak bebekler geçim kaynağı oldu

ESKİŞEHİR (AA) - SELÇUK KIZILDAĞ - Eskişehir'de asıl mesleği inşaat mühendisliği olan kadın girişimci 42 yaşındaki Arzu Özer, ikiz çocuklarının sağlıklı oyuncaklarla oynayabilmesi için başladığı bebek yapımı sanatını (Doll art) geçim kaynağına dönüştürdü.

Şu anda 13 yaşında olan ikiz çocukları Bengisu ve Kadircan'a 2013 yılında kendi evinde kumaş parçalarından hobi olarak bez bebek yapmaya başlayan kadın girişimci Özer, tarihi Odunpazarı Evleri'nde "Arzu'nun Bebekleri" adını verdiği atölyede 4 yıldır çocuklar için sağlıklı oyuncak bebekler üretiyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde açılan bebek yapım kurslarında bugüne kadar 300 civarında kadına eğitim de veren Özer, öğrenilen sanatın kadınlar için gelir kaynağı olduğunu söyledi.

Özer, yıllardır yaptığı inşaat mühendisliğinden vazgeçerek başladığı serüvenin kendisi için de bir terapi olduğunu ifade ederek, "Ortaya çıkardığımız bez bebeklerde genellikle yün ve kumaş parçaları kullanıyorum. Kendi çocuklarım için zararsız, kimyasal madde içermeyen malzemelerden oluşan oyuncaklar tasarlamak hayalimdi. İnşaat mühendisiyken çocuklarımın hayal dünyasını genişletmek için çıktığım bu yolculukta yeni mesleğim oldu." diye konuştu.

- "Charlie Chaplin ve Adile Naşitler yapıyoruz"

Türkiye'nin birçok ilinden aynı sanatı icra eden kadınların kendisinden eğitim aldığını aktaran Özer, şöyle konuştu:

"Bez bebekleri tasarlarken hayal gücümüzü kullanıyoruz. Aynı bebekten çok sayıda yapmak yerine, sadece bir tane yapıyoruz. Charlie Chaplin ve Adile Naşitler yapıyoruz mesela. Yapmış olduğum sanatı gören meslektaşlarım Eskişehir'e gelerek tasarımlarımı yerinde inceliyor ve sanatlarını geliştiriyor. İnşaat mühendisi olarak hayatıma devam etseydim belki de daha az mutlu olacaktım. Şimdi eşim de çocuklarım da ben de mutluyuz."

Bugüne kadar birçok sergi açtığını, yeni yılda da yeni tasarımlar yapmaya başladığını dile getiren Özer, 2018'de gerçekleştireceği sergiler için hazırlıklarının devam ettiğini söyledi.

Kendi tasarladığı bebeklerin 100 ile 150 lira arasında sattığını belirten Özer, "Kişiye özel talep üzerine yapılan bebekler ise 300 liradan başlıyor. 17 yıl inşaat sektöründe çalıştıktan sonra bez bebek yapımı çok farklı. Yurt dışından da zaman zaman talepler geliyor ve gönderiyoruz." dedi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Arzu ÖzerArzunun BebekleriEskişehirInşaat MühendisiKadın GirişimciOyuncak Tasarımı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5