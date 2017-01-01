"Çocukları modern dadılara teslim etmeyeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Turkuvaz Medya Grubu'nun çocuk kanalları olan Minika Go ve Minika Çocuk, yeni yılda iki ayrı dergi olarak da çocukların ilgisine sunuldu.

Kadrosunda, çocuk edebiyatının önemli isimlerinden Mevlana İdris, Mustafa Ruhi Şirin, Yalvaç Ural ile Fatih Erdoğan'ın yer aldığı iki derginin, yayın kurulunda da 4 çocuk bulunuyor.

Dergilerin Genel Yayın Yönetmeni Salih Zengin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Minika Go 7-14 yaş grubu arasında çocuklara hitap ederken Minika Çocuk dergisi de okul öncesi, 3-6 yaş arasındaki çocuklara hitap ediyor. Dergimiz televizyon kanallarındaki kitleyi aynı tutarken ekrandan dergiye hiçbir şey taşımadan özgün içerik oluşturduk. Genelde Türkiye'deki çocuk dergiciliği mantığı, televizyon ekranında tutan bir kahramanı alıp kahraman üzerinden piyasa oluşturup pazarlamak üzerine. Bu ise çocuğu ekrana daha bağımlı kılar. Biz çocukları modern dadılara emanet etmeyeceğiz." dedi.

Anne ve babaların kaygısının çocukları ekrandan uzakta tutacak bir şeyler bulamamak olduğunu söyleyen Zengin, "Biz ekrandan bir şey taşımaktansa, ekrandaki yabancı kahramanlar yerine yerli kahramanları olan bir dergi oluşturalım istedik. Hem bu televizyonları da etkileyecek bir yol. Dergilerimizde oluşturulan kahramanlar ekrana taşınan kahramanlar olsun istedik. Çizgi romanlarımızı bu minvalde oluşturduk ve tutan kahramanlarımızı ekrana taşıyacağız." diye konuştu.

- "İki dergide de yerli kahramanlar yer alıyor"

Salih Zengin, dergilerde tamamen yerli kahramanlara yer verildiğini belirterek, çocukların çizgi film kahramanlarıyla kendilerini özleştirmesi nedeniyle çocuklara aslında uzak olan bir hızın içerisine girdiklerini söyledi.

Çocukların hiperaktif olmaları ve dikkat eksikliği yaşamalarının, kendi yaşlarının uzağında, kendilerini çizgi film dünyasına uyum sağlamaya zorladıklarından kaynaklandığını aktaran Zengin, şunları kaydetti:

"Bütün dünya görselleştiği için çocuklar erken büyüyor. Çocukluğun yaşanamaması nedeniyle ortaya çıkan kayıp dönem, psikolojik problemlere neden oluyor. Bu yüzden biz, çocukları sakinleştirerek kendi seyirlerinde yol almalarını sağlamaya çalışıyoruz. Çocukları yavaşlatıyoruz. Zihnen de onları masallarla, güzel çizgilerle buluşturmak temel hedefimiz. Sanat anlamında da karşılaştıkları metinlerle bir estetik kaygısı sağlayabilirsek kötü çizgi veya kötü edebiyattan uzaklaşmalarını sağlayabiliriz."

Zengin, çocukların, anne ve babalarıyla birlikte vakit geçirmeleri için dergilere sayfalar eklediklerini aktardı.

Minika Çocuk'un büyük öneme sahip olduğunun altını çizen Zengin, "Bu dergimiz tamamen anne ve baba odaklı giden bir dergi. 40 sayfalık bu dergide göreceği çizgiler ve duyacağı kelimeler onun hem zihin dünyasını hem zihinsel dünyasını destekleyen şeyler. Çocuk anne ve babasının kendisine okuyacağı şeylerle besleneceği temel eğitimler bulunuyor. Burada masalı ve şiiri önemsiyoruz. Dergilerimiz şiirlerle bitiyor." ifadelerini kullandı.

- "Ailelere de okuma alışkanlığı kazandırmaya çalışıyoruz"

Salih Zengin, özellikle Minika Çocuk dergisinde anne ve babaya seslendiklerini vurgulayarak, onlara da çocuklarıyla birlikte okuma alışkanlığı kazandırmaya çalıştıklarını ve böylelikle çocukları ekranlara hapsedip 'modern dadılara' emanet etmeyerek, ailelerin çocuklarıyla ilgilenmesinin önünü açmayı umduklarını söyledi.

Yaptıkları araştırma sonucu Minika Go dergisiyle de 7-14 yaş grubu çocukları edebiyata hazırlamak için mizah ve edebiyat diline önem vermeleri gerektiği sonucuna ulaştıklarını vurgulayan Zengin, çizgi roman, masal, şiir ve özgün çizimli tarihi karakterlerle de çocukların karşılarına çıktıklarını dile getirdi.

Zengin, çocuklarla derginin iletişim halinde olacağını ve hediyeler vereceklerini sözlerine ekleyerek, "Çocuk dergileri İstanbul eksenli oluyor. Biz Anadolu'yu da işin içine kattık. Çocuklara dergide o ay içerisinde geçen kelimeleri bir sayfada toplayıp anlamlarını ve kökenlerini açıkladık. Bütün sayfaları çok titiz bir şekilde çalıştık. Biz çocukları ekrandan uzak tutarak kitaplara yönlendirmeyi istiyoruz. Bu dergilerden beslenerek yerli ve milli şair, yazar olacak çocuklar yetişirse bizi mutlu eden o olacak." değerlendirmesinde bulundu.