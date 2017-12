ENCEMİNE (AA) - Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi, Maarif Vakfı'nın Çadlıların eğitimine katkı sağladığına dikkati çekerek, "Artık okullarımız teröristlerin elinde değil, güvenli ellerde bulunmaktadır ve çocuklarımız iyi koşullarda eğitimlerini almaya devam edeceklerdir. Çocuklarımız artık teröristlerin elinde eğitim görmeyecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çad Cumhurbaşkanı Debi, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Debi, basın toplantısında yaptığı konuşmada, Erdoğan'ın Çad'a düzenlediği ziyaretin iki ülke arasındaki tarihi ilişkiler açısından ilk ziyaret olduğunu belirterek, "Ben de kendi şahsım ve Çad halkı adına bu dostane ziyaretten ne kadar memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında birçok anlaşmanın imzalandığına dikkati çeken Debi, "Bu anlaşmaların yoğunluğu da iki ülke arasındaki ilişkilerin ne kadar yoğun olduğunu bir kere daha bize gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

büyük bir ülke'

Debi, yapılan anlaşmalarla iki ülke arasındaki iş birliği ve dostluğunu daha da güçleneceğinin altını çizerek, "Bu iş birliği tüm alanları ve sektörleri kapsamaktadır. Bunun da iyi bir başlangıç olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Anlaşmaların yanı sıra iki ülkenin iş adamlarının da bir araya geldiğini ve iş birliği olanaklarını değerlendirdiklerini ifade ederek, "Türkiye büyük bir ülke. Çok uzun bir tarihi var. Bilinmiş ve dünyaca ünlü bir ülke. Türkiye tarihte hem insanlık adına hem de Müslüman topluluğu adına önemli rol oynamış çok önemli bir ülkedir." dedi.

Debi, Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Arap dünyası arasında bir köprü oluşturduğunu ve aynı zamanda Çad'ın da aralarında bulunduğu sahel ülkeleriyle de yakın ilişkileri olduğunu belirterek, "Bu eski iş birliği hala mevcudiyetini koruyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Artık okullarımız teröristlerin elinde değil"

Türkiye ile Çad arasındaki eski iş birliğinin yeniden canlandırılması için bir fırsat bulduklarının altını çizen Debi, iki ülke arasında birçok iş birliği olanağının mevcut olduğunu söyledi.

Debi, Maarif Vakfı'nın Çadlıların eğitimine katkı sağladığına dikkati çekerek, "Artık okullarımız teröristlerin elinde değil, güvenli ellerde bulunmaktadır ve çocuklarımız iyi koşullarda eğitimlerini almaya devam edeceklerdir. Çocuklarımız artık teröristlerin elinde eğitim görmeyecek." dedi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) 2015'te Çad'da ofis açtığını hatırlatan Debi, "Görüşmelerde TİKA'nın çalışmalarıyla ilgili konuları ele aldık." diye konuştu.

Terörizm konusunun da görüşüldüğünü ifade eden Debi, "Kardeşim Recep Tayyip Erdoğan da 15 Temmuz tarihinde bir terörist eylemden kurtuldu." değerlendirmesinde bulundu.

Debi, terörizme karşı mücadelenin son derece önemli olduğunu belirterek, "Bizler yaptığımız görüşmeler çerçevesinde terörizmle mücadele konusunda da iş birliği yapma kararını aldık." ifadelerini kullandı.

Terörizmle mücadele için G5 Sahel'in kurulduğunu ve son zirvenin 13 Aralık'ta gerçekleştirildiğini hatırlatan Debi, "İslam'ın istismar edilmemesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Debi, terörle mücadelenin ortak bir mücadele olduğunun altını çizerek, ayrıca Filistin konusunun da hem İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'nde hem de gerçekleştirilen görüşmelerde ele alındığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Çad Cumhurbaşkanı Debi ortak basın toplantısıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki baş başa ve heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısı öncesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çad Cumhurbaşkanı Debi nezaretinde iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı. ( Cumhurbaşkanlığı/Yasin Bülbül - Anadolu Ajansı )26.12.2017 Cumhurbaşkanlığı/Yasin Bülbül1 / 19

Muhabir: Alaattin Doğru, Uğur Çil