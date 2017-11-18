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"Çocuklarımız sevgi türküleri, barış şarkıları söyleyecek"

- AK Parti Trabzon Milletvekili ve Hakkari Koordinatörü Ayşe Sula Köseoğlu, Yüksekova ilçesinde esnafı ziyaret etti - Köseoğlu: - "Biz bu ülkenin tek bir karışına göz diken kim olursa olsun 80 milyon tek vücut, tek yürek onun karşısında, bu ülkenin birliğinin ve beraberliğinin yanındayız. İnşallah bu samimiyet, bu birlik ve beraberlik oldukça burada artık çocuklarımız sevgi türküleri, barış şarkıları söyleyecek"

HAKKARİ (AA) - AK Parti Trabzon Milletvekili ve Hakkari Koordinatörü Ayşe Sula Köseoğlu, Yüksekova ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Köseoğlu, çarşı merkezinde bir araya geldiği esnafla sohbet etti, sıkıntılarını dinledi.

Daha sonra, geçen yıl terör saldırısında şehit düşen güvenlik korucusu Kemal Özbek'in ailesini ziyaret eden Köseoğlu, Özbek'in eşi ile sohbet etti.

Köseoğlu, burada yaptığı açıklamada, il merkezi ve Yüksekova'da gerçekleştirilecek kongrelere katılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel selamlarını getirdiğini belirten Köseoğlu, "Bugün hem Yüksekovalı kardeşlerimize selam vermek hem hatır sormak hem de bir arzularının olup olmadığını anlamak amacıyla esnaf ziyaretlerinde bulunduk. Ayrıca şehit ailemizi ziyaret ettik." dedi.

"Bu ülke için canını ortaya koyanları bu vesileyle rahmet ve minnetle anıyorum." diyen Köseoğlu, şunları kaydetti:

"Onlara 80 milyon olarak minnettarız. Biz bu ülkenin tek bir karışına göz diken kim olursa olsun 80 milyon tek vücut, tek yürek onun karşısında, bu ülkenin birliğinin ve beraberliğinin yanındayız. İnşallah bu samimiyet, bu birlik ve beraberlik oldukça burada artık çocuklarımız sevgi türküleri, barış şarkıları söyleyecek. Buna yürekten inanıyoruz."

Kadınların çocuklarının geleceğinde huzur ve barış istediklerini aktaran Köseoğlu, "Aileler çocukları iyi eğitim alsın, iyi okusun istiyorlar. Biz de bu bölgenin artık hizmetle anılır, iyi eğitimle, iyi hizmetlerle anılır bir bölge olarak anılmasını arzu ediyoruz. Samimiyetle yaptığımız her işin karşılığını samimiyetle alacağımıza yürekten inanıyorum." diye konuştu.


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AK Parti Milletvekili Ayşe Sula KöseoğluHakkariYüksekova
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