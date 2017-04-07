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Çocukların eskiyen çizmeleri "çiçeklendi"

- Antalya'daki bir anaokulunda uygulanan "Çöp değil saksı oldum"projesiyle çocukların kış bitiminde ayaklarına küçük gelen ve eskiyen çizmeleri toplandı - Çizmeler, okulun atölyesinde çocuklar, anneleri ve öğretmenlerinin katılımıyla içine toprak konularak saksı haline getirildi ve okulun bahçe duvarındaki çitlere asıldı - Çocuklara çevre bilincini kazandırmayı amaçlayan çalışma ile çizme ve çiçekler, okulun çevresinde rengarenk bir görüntü oluşturdu

Çocukların eskiyen çizmeleri

ANTALYA (AA) - SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'daki bir anaokulunda çocuklarda çevre bilincini oluşturmak amacıyla uygulanan "Çöp değil saksı oldum" projesiyle çocukların kış bitiminde ayaklarına küçük gelen ya da eskiyen çizmelerine çiçek dikilerek okulun çitlerine asıldı.

Muratpaşa ilçesindeki Cengiz Topel Anaokulunda öğretmenler, öğrencilere çevre bilincini aşılamak amacıyla "Çöp değil saksı oldum" adlı projeyi uygulamaya koydu. Öğretmenler, öğrencilerinden kış bitiminde ayaklarına küçük gelen ya da eskiyen çizmelerini çöpe atmak yerine okula getirmelerini istedi.

Öğrencilerin getirdiği 350 çizmenin içerisi okuldaki atölyede çocuklar, onların anneleri ve öğretmenler tarafından toprakla dolduruldu.

Rengarenk çiçekler ektikleri çizmelerin üzerine isimlerini yazan öğrenciler, ayakkabıları okulun bahçe duvarındaki çitlere astı. Öğrenciler çizmelerdeki çiçeklerinin her gün sulamasını da yaparak sorumluluk sahibi olmayı öğreniyor.

- "Çevre bilincini öğrencilere aşılamayı amaçlıyoruz"

Okul müdürü Şengül Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi her yıl devam ettirmeyi düşündüklerini söyledi. Amaçlarının kullanılmayacak durumdaki çizmeleri değerlendirerek çevreyi güzelleştirmek olduğuna dikkati çeken Ateş, şunları söyledi:

"Eko-Okul kapsamında doğaya zarar veren malzemeleri değerlendirmek istedik. Çevre bilincini öğrencilere aşılamayı amaçlıyoruz. Öğrencileri projenin her aşamasına dahil ettik. Çitlere astığımız çizmeler sayesinde okulun önünden geçen vatandaşlar ile mahalleliye de doğa bilincini hissettirdik. Güzel de bir görünüm oluşturuyor. Farkındalığı artırıyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Çocuklarda bu bilinci oluşturmak bizim için en güzel duygu."

Ateş, Eko-Okul Projesi'ne dahil olan okullarının, OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği standartı, ISO 9001-2005 kalite yönetim sistemi ile temiz ve hijyen okullara verilen beyaz bayrak sahibi olmaya hak kazandığını aktardı.

- "Hem çizmeleri değerlendirdik hem de çevremizi güzelleştirdik"

Okul öncesi öğretmeni Şeyma Çokbakar, çalışmayla hem çizmeleri değerlendirdiklerini hem de çevreyi güzelleştirdiklerini söyleyerek, "Çocuklar okula girdiklerinde, yabancılar buradan geçtiklerinde 'Ne kadar güzel olmuş.' diye tepki veriyorlar. İlgi çekici oluyor. " dedi.

Okul öğrencilerinden Öykü Nisa Akoda da eskidiği için giyemediği çizmesine çiçek ektiğini ve ona baktığını dile getirdi.

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