"Çocukların geleceğini düşünmeyen istirahate çekilsin"

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, çocukların geleceğiyle ilgili dert ve kaygı taşımayan eğitim öğretim camiası mensuplarının istirahate çekilmesini istedi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, okullarda güvenli ortamın sağlanmasına yönelik koruyucu ve önleyici tedbirlerin artırılmasına ilişkin toplantı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sürekli Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Vali Erin, Şanlıurfa'nın eğitim seviyesini yükseltmek için büyük gayret gösterdiklerini belirtti.

Okullarda güvenli eğitim için emniyet ve eğitim teşkilatı, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve kantincilere kadar herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini vurgulayan Erin, şunları kaydetti:

"Bunun için uğraşacağız, çaba sarf edeceğiz. Bunları gerçekleştirirken süregelen alışkanlıklarına devam eden, sabah 08.00 ile akşam 17.00 arasında çalışmayı kendisine prensip edinmiş, onun dışında eğitim öğretimle ilgili, çocuklarımızın geleceğe hazırlanmasıyla ilgili dert ve kaygı taşımayan eğitim öğretim camiası mensuplarının şimdiden istirahate çekilmesini istirham ediyorum. Çok iddialı ve çok büyük bir gayretin içerisindeyiz."