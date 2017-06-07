Çocukların gözünden 15 Temmuz

ANKARA (AA) - Türk Telekom Okulları'nda "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve İletişim" temasıyla yapılan resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler, ödüllerini Başbakan Binali Yıldırım'ın elinden aldı.

Bu yıl beşincisi düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasının ana teması "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve İletişim" olarak belirlendi.

Çocuk gözüyle 15 Temmuz’u yansıtan yarışmaya yüzlerce çocuk başvurdu. Çocukların kimi hislerini tuvale, kimi ise kağıda döktü. 53 okuldan öğrenciler, daha önce ne anlama geldiğini bile bilmedikleri bir kelime olan "darbe"nin hayatlarına nasıl etki ettiğini eserleriyle anlatmaya çalıştı.

Yarışmada dereceye giren Türk Telekom Okulu öğrencileri, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen törende, ödüllerini Başbakan Yıldırım'ın elinden aldı.

Öğrencilere ödüllerini, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Paul Doany da takdim etti.

Arslan, törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin geleceğe hazırlanmasında Milli Eğitim Bakanlığının yaptıklarının önemli olduğunu, bunun yanında Türk Telekom'un katkılarının da unutulmaması gerektiğini söyledi.

Gençlerin yetiştirilmesinde bilişim ve teknolojinin önemini vurgulayan Arslan, Yıldırım'a bu konuda bugüne kadar yaptıkları için teşekkür etti.

Arslan, "15 Temmuz'da millet olma şuuruyla sokaklara indiğimizde gençlerimizin geçmişini çok iyi bildiğini, geleceğine bir o oranda sağlam şekilde sahip çıktığını, geleceğin emin ellerde olduğunu gördük." diye konuştu.

- "Türkiye'nin yarını çok daha aydınlık olacak"

Bakan Yılmaz da Türk Telekom'a eğitime katkıları için teşekkür etti.

Düzenlenen yarışmanın da eğitime katkının bir başka boyutunu oluşturduğuna değinen Yılmaz, "Biz milletimize güveniyoruz, milletimizin evlatlarına güveniyoruz. Türkiye'nin yarını, bugünden çok daha aydınlık olacaktır." dedi.

- "Eğitime desteğimiz devam edecek"

Doany, eğitimin ülkenin gelişmesi için önemine işaret etti.

Yüksek eğitim kalitesi için devletle iş birliği içinde olduklarını vurgulayan Doany, Türk Telekom'un 53 okulu bulunduğunu ve bundan gurur duyduklarını kaydetti.

Bunun yanında çeşitli ürünlerle de eğitime destek verdiklerini dile getiren Doany, yarışmadaki başarıları için öğrencileri kutladı.

Doany, "Eğitim ve demokrasiye desteğimiz devam edecek." ifadesini kullandı.



