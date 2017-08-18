Çocukların gözünden

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Birim Başkan Yardımcısı Halis Dalkılıç, çocukların toplumun en dezavantajlı grubu olduğunu belirterek, "Güvenlik, ulaşım ve barınma açısından çocuklarla ilgili şehir problemini çözersek tüm insanlığın problemi çözülür. Çünkü nihayetinde amacımız; insan dostu şehirlerin inşası." dedi.

AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Birim Başkanlığı'nca düzenlenen "Çocuk Dostu Şehirler" projesi kapsamında çocuklar, Küçükçekmece Cennet Kültür Merkezi'nde bir araya geldi.

Etkinlikte konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Dalkılıç, yaklaşık 2 yıldır "Çocuk Dostu Şehirler" projesi kapsamında çalıştıklarını söyledi.

Proje çerçevesinde akademisyenler, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve şehir konusunda endişesi olan uzmanlarla bir araya gelerek çalışmalarını yürüttüklerini ifade eden Dalkılıç, bu etkinlikle projenin çocuklarla ilgili kısmına geçtiklerini belirtti.

Etkinliğe 12 ilçeden 6-16 yaş grupları arasında çocukların katıldığını aktaran Dalkılıç, çocuklara dair bir projenin çocuklarsız hayata geçirilemeyeceğini vurguladı. Dalkılıç, nasıl bir şehirde yaşamak istediklerini, önceliklerini dinlemek için çocuklarla bir araya geldiklerini anlattı.

Çalıştayın en önemli ayağının çocuklara ayrıldığını ifade eden Dalkılıç, "Gün boyunca çocuklarımızla birlikte şehri, çevreyi ve kültürü konuşacağız. Çocuklarımızın çok güzel fikirleri var. Çocuklarımızın fikirlerini alarak bunları raporlamayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Şehir derken sadece beton yığınlarından, yollardan, parklardan oluşan değil, ruhu olan, insanı inşa eden, insanın inşa ettiği bir mekandan bahsettiğini anlatan Dalkılıç, çocukların şehir konusundaki isteklerine önem gösterdiklerini vurguladı.

- "Nihayetinde amacımız insan dostu şehirlerin inşası"

Çocuk Dostu Şehirler Projesi'nin ütopya olmadığına dikkati çeken Dalkılıç, şunları kaydetti:

''Çocuklar toplumun en dezavantajlı grubudur. Güvenlik, ulaşım ve barınma açısından çocuklarla ilgili şehir problemini çözersek tüm insanlığın problemi çözülür. Çünkü nihayetinde amacımız; insan dostu şehirleri inşası. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde susuz, çöp yığınlarıyla dolu, ulaşımda, hava kirliliğinde yaşanmaz hale gelen İstanbul'dan bugün dünyanın en güzel merkezlerinden biri haline gelen bir İstanbul'a geldik. 16 yıldır yine Cumhurbaşkanımız'ın liderliğinde Türkiye olağanüstü, dünya çapında projelere imza attı. Şehirlerimizle ilgili bundan sonra da insan dostu şehirler, insan fıtratına uygun ve medeniyetimizi yansıtan şehirler kurmak için hep birlikte çalışacağız. Biz bunun gayretini gösteriyoruz. Yaptığımız çalışmalarda çok güzel ve orijinal fikirler çıkıyor. İnşallah beraberce medeniyetimizi, insanlığı kuşatan şehirleri, kültür ve çevreyi beraber inşa edeceğiz. AK Parti'nin böyle bir vizyonu ve hedefi var.''

Çocuklara "Nasıl bir şehir tasarlardınız?" diye sorulduğunda çok ilginç cevaplar aldığını belirten Dalkılıç, çocukların şehir konusundaki vizyonlarının şaşırtıcı, kıymetli ve değerli olduğunu ifade etti.

Halis Dalkılıç, çocukların çevreye, çevre kirliliğine ve yapılan mimariye karşı duyarlılık gösterdiğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Geleceğimiz olan çocukların nasıl bir şehirde yaşamak istediklerini onlardan dinleyerek projelendiriyoruz. Bu yüzden çok önemli bir çalışma. Bu konuda AK Parti'nin vizyonunu gösteren, kurulduğumuz günden bu yana Cumhurbaşkanımız'ın hem hedefi hem de her vesileyle söylediği gibi 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla hareket ediyoruz. İnsan, çocuk, kadın, yaşlı, engelli, nihayetinde hepimiz insanız. Yaşadığımız şehirleri biz inşa ederken, şehirler de aslında bizi inşa ediyor. Dolayısıyla karşılıklı birbirimizi inşa ediyoruz. İnsanın kimliğini ve ruh halini yansıtan şehirler ve baktığınızda orada nasıl insanların yaşadığını görürsünüz. 2023, 2053 ve 2071 Türkiye'sinde yavrularımızın bizim medeniyetimizi tüm dünyaya haykıracakları şehir, kültür ve çevre adına en güçlü sesi bizim çocuklarımız çıkarsın istiyoruz."

- Projenin merkez üssü; Küçükçekmece

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz de "Çocuk Dostu Şehirler" temasıyla oluşturulan çalışmanın merkez üssü olarak Küçükçekmece'nin seçilmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

İnsanoğlunun yaptığı en önemli faziletlerden birisinin şehir kurmak olduğunu dile getiren Karadeniz, "Bir şehir gencini, çocuğunu, kadınını, yaşlısını, evcil hayvanlarını unutmazsa şehir olabiliyor. Şehir kurma noktasında aslında inşa süresindeyiz. Doğru bildiğimiz bazı yanlışlarımız oldu. Bunları zaman içerisinde toplum olarak idrak ettik. Bu çalışmanın çok hayırlı neticeler getireceğine inanıyorum." diye konuştu.

Etkinlikte çocuklar hayal ettikleri şehir ve mahallelerin resmini çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın davet edileceği ''Çocuk Dostu Şehirler'' projesinin final programı, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü'nde yapılacak.