"Çocukların gözüyle polis" kısa film galası

İSTANBUL (AA) - Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında, çocukların senaryosunu yazdığı "Çocukların gözüyle polis" konulu 10 kısa filmin galası yapıldı.

Proje çerçevesinde 6 hafta boyunca kısa film çekim tekniği, senaryo yazarlığı, kurgu ve sinematografi eğitimi alan 6. sınıf öğrencilerinin senaryosunu yazdığı, Oylum Talu, Görkem Sevindik, Ayhan Sicimoğlu ve Ferhat Göçer'in de rol aldığı kısa filmlerin galası, Tarabya'daki bir otelde gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, davetliler tarafından beğeni toplayan gösterimin ardından yaptığı konuşmada, kanunları uygulamada, suçla mücadelede belirli bir görevleri olduğunu söyledi.

Yaptıkları çalışmalarla artık Gazi Mahallesi, Okmeydanı, Küçük Armutlu Mahallesi gibi bazı bölgelerin terörle anılmadığını ve bu konuda önemli mesafe aldıklarını belirten Çalışkan, şöyle konuştu:

"Söz konusu bu değişimi vatandaşlardan aldığımız olumlu tepkilerle gördük. Bunu daha illeri bir aşamaya taşıyacağız. İstanbul'da hiçbir yer terörle anılmayacak. Bizim en önemli görevimiz budur. Bizim sanatçılarımız da bu konularda çok duyarlı. Sağ olsunlar bizim ne zaman böyle bir projemiz olursa istisnasız hepsi bizi destekliyorlar. Ben hepsine buradan teşekkür ediyorum. Çocuklarımız bizim umudumuz, göz bebeklerimiz. Onlara ne öğretirsek o şekilde davranacaklar. Bu sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Ercan Müdürümüze teşekkür ediyorum."

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü Ercan Çamırcı ise projeyle Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, Sarıyer’de okuyan çocuklar ve Sarıyerli ünlüler üzerinden çocuk gözüyle polisi anlatmak istediklerini ifade ederek, şunları anlattı:

"Çocukların gözünde polislik mesleği nedir, polisleri yerini nasıl oturtabiliriz, onların kafalarında varsa ön yargılar, polislerle ilgili değişik imajları nasıl ortadan kaldırabiliriz gibi birtakım düşünceler oluştu. Projemizin başlangıcı oradan oldu. Çocukların saflığına dayanarak onların ön yargılarda, cinsiyet, din, siyasi ve etnik ayrımcılığı olmayan bir bakış açısıyla bize baktıkları için onların gözüyle bir proje yapmayı düşündük ve bu projemiz doğdu."

Konuşmaların ardından senaryoları yazan ilköğretim okulu öğrencilerine Emniyet Müdürü Çalışkan tarafından hediye ve plaket verildi.

Ayrıca filmlerde rol alan isimlere de Emniyet Müdürü Çalışkan ve Sarıyer Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin tarafından plaket takdim edildi.



