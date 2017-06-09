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"Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması"

- İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, karne günü nedeniyle okul çevrelerinde uygulama yaptı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, karne dağıtımı nedeniyle okul önlerinde "Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması" gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 39 ilçede, karne gününde çocukların etkilenebileceği her türlü zararlı faktörlerden korunabilmesi amacıyla uygulama yaptı.

Uygulama, okul çevresindeki park ile bahçeler, metruk binalar, oyun salonları, içkili yerleri kapsarken, ekiplerce şüpheli görülen şahıslar üzerinde Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.


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Istanbul"Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması"
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