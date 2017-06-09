İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, karne dağıtımı nedeniyle okul önlerinde "Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması" gerçekleştirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 39 ilçede, karne gününde çocukların etkilenebileceği her türlü zararlı faktörlerden korunabilmesi amacıyla uygulama yaptı.
Uygulama, okul çevresindeki park ile bahçeler, metruk binalar, oyun salonları, içkili yerleri kapsarken, ekiplerce şüpheli görülen şahıslar üzerinde Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.