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Çocukların yaptığı ebru çalışmasına rekor tescili

- Hatay'da mayıs ayında okul öncesi öğrenim gören 400 çocuğun yaptığı 100 metrekarelik ebru çalışması Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Çocukların yaptığı ebru çalışmasına rekor tescili

HATAY (AA) - Hatay'da mayıs ayında okul öncesi öğrenim gören 400 öğrencinin yaptığı 100 metrekarelik ebru çalışması, alanında Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı.

Vilayetler Hizmetler Birliği Anaokulu'nda öğrenim gören 400 öğrencinin mayıs ayında Antakya'da bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında veli, öğretmen, tarafsız gözlemciler eşliğinde 100 metrekare kumaş üzerine yaptığı ebri çalışması Guinness tarafından rekor olarak tescillendi.

Okul Müdürü Şevki Fakıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, başvuruları sonrası yapılan incelemelerin ardından çalışmanın rekor olarak kabul edildiğini belirtti.

Öğrencilerin yaptığı çalışmanın Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade eden Fakıoğlu, "Bu çalışmamızın temel amacı okul öncesi eğitime farkındalık oluşturmaktı. Çocuklarımızın neler başarabileceğini gösterdik. Başarının tescillenmesi de bizi onurlandırdı." dedi.

Fakıoğlu, 400 öğrencinin yaptığı ebru çalışmasında 6 ton su, 30 litre boya ve 50 metre uzunluğunda 2 metre genişliğinde 100 metrekarelik kumaş kullanıldığını anımsattı.

Defne İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Gülistan da öğrencilerin yaptığı çalışmanın rekor olarak kabul edilmesinin gurur verdiğini söyledi.

Öte yandan, okul müdürü Fakıoğlu, okul aile birliği üyeleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Gülistan, Defne Kaymakamı Nevzat Şengök'ü makamında ziyaret ederek mutluluklarını paylaştılar.

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