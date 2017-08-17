Çocukların yüzlerini bisikletle güldürdüler

MALATYA (AA) - Malatya'da, Bir Damla Yardımlaşma Kültür ve Eğitim Derneği ile İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi ve Suriyeli çocuklara bisiklet hediye edildi.

Bir Damla Yardımlaşma Kültür ve Eğitim Derneği binasında, yaz etkinlikleri kapsamında açılan kurslara katılan Suriyeli ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları bisiklet sahibi oldu.

Bisikletlerin teslimi nedeniyle düzenlenen programda konuşan Bir Damla Yardımlaşma Kültür ve Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Eroğlu, 7-13 yaş grubu çocuklara yönelik yaz etkinlikleri programlarının sona erdiğini söyledi.

Suriyeli ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının yaz etkinliklerine katıldığını aktaran Eroğlu, "Yaz etkinliklerimiz 5 hafta sürdü. El becerisi, mutfak becerisi, dini bilgiler gibi alanlarda çocuklara eğitim verildi. Sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında geziler düzenlendi ve çocukların yaşayarak öğrenmeleri de sağlandı." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından 21 çocuğa bisikletleri teslim edildi.