SAKARYA (AA) - ONUR ORHAN - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde fil hastalığı (lenfödem) nedeniyle 250 kiloya ulaşan ve yatağa bağımlı halde yaşayan Sevim Bal, bir an evvel sağlığına kavuşarak çocuklarına yemek yapabilmenin hayalini kuruyor.

Güneşler Mahallesi'nde eşinin 7 yıl önce hayatını kaybetmesiyle 4 çocuğuyla bir başına yaşamak zorunda kalan 45 yaşındaki anne Bal, bacaklarında oluşan şişlik ve yaralar nedeniyle hastaneye başvurdu. Tedavi olmak için başvurmadığı hastane kalmayan Bal'a en son fil hastalığı (lenfödem) teşhisi konuldu.

Her geçen gün şişen bacaklarındaki yaralar nedeniyle zor günler geçiren anne Bal, aldığı kilolar yüzünden 250 kiloya kadar ulaştı. 6 yıldır ne ev işi ne de çocuklarına bir tas çorba yapabilen acılı anne, kirada oturdukları evde kendisine bakmak için üniversite öğrenimini donduran kızı Ömür (22) ve diğer çocuklarına bağımlı halde yaşıyor.

Rahatsızlığı nedeniyle oturarak uyuyan, yıllardır yatak yüzü görmeyen ve tuvalet ihtiyacını dahi çocuklarının yardımıyla giderebilen anne Bal'ın en büyük isteği, sağlığına kavuşarak çocuklarına yemek yapabilmek.

Hastanelerde en fazla 200 kilo olan hastalara göre tasarlanan ekipmanların yetersiz kalması nedeniyle tedavi olamayan ancak bazı özel hastanelerden kabul gören Bal, bir an önce normal yaşantısına dönebilmek için yetkililerden yardım bekliyor.

- "Yalvarıyorum, bana da yardım eli uzatın"

Anne Bal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşi öldükten sonra ayaklarında ağrı olduğunu, hastanelere gittiğinde tedavisine bir çözüm bulamadığını söyledi.

Rahatsızlığından dolayı ayaklarında yaralar çıktığını aktaran Bal, "O yüzden hastaneye gittim. Doktor hatta 'Annenize ne yaptınız? Stres, bunalma, üzüntü.. Bu yaralar nereden oldu?' demişti. Sonradan fil hastalığı olduğunu öğrendik ama gitmediğim hastane kalmadı. Samsun'a, İstanbul'a, Ankara'ya gittim fakat hiçbir şekilde tedavimi bulamadım." diye konuştu.

Bal, çocuklarının kendisine baktığını, tuvalete dahi gidemediğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Kalkamıyorum hiç. Çok kötü durumdayım. Ben de yardım istiyorum. Ne olur büyüklerim bana yardım etsinler. Beni tedavi ettirebilecek bir hastane arıyorum. Yardım edin ne olursunuz? Çok zor durumdayım, yavrularıma bakamıyorum. Onlar bakıyor bana, daha küçükler. Okula gidiyorlar, benle uğraşıyorlar. Geceleri kalkıyorlar, tuvaletimi yaptırıyorlar. Ben de tedavi olmak, sağlığıma kavuşmak istiyorum. Yalvarıyorum, bana da yardım eli uzatın, çaresiz durumdayım. Yataklara kapandım böyle. Hep camın önünde oturuyorum, gelen geçeni izliyorum. Ben de gezip tozmak, yavrularıma yemek yapmak istiyorum."

Tedavisine özel hastanelerde cevap bulduğunu, ona da maddi gücünün yetmediğini vurgulayan Sevim Bal, kirada oturduğunu, engelli maaşıyla geçimini sağlamaya çalıştığını kaydetti.

- "Gece hep ağzımı sıkarak ağlıyorum"

Anne Bal, parasızlık yüzünden kızlarını bazen okula gönderemediğini dile getirerek, "Gidemiyorlar yalan değil. Kiradayız, zar zor geçiniyoruz, olmuyor, yetmiyor. Ben bir tek sağlığıma kavuşmak istiyorum. Özel hastaneler tedavim için 60-100 milyar para istiyor. Onu da nereden bulacaksın ki? Geçen sene Ankara'ya gittim ama komşularımın para göndermesiyle gittim. Ama orada da tedavime sonuç bulamadım. Yavrularım çok küçük daha, kaldım onların eline. Yapamıyorlar bazen, üzülüyor, ağlıyorlar. Bazen tartışıyoruz, onlara da yazık günah. Bunalıyorlar, benim yüzümden hiçbir yere gidemiyorlar. Hiçbir sosyal güvenceleri yok. İkisi gitse bile biri evde kalıyor. Hiç hep beraber gezemiyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaç senedir yatak yüzü görmediğini, yatıp uyuyamadığını aktaran Bal, "Hep böyle oturuyorum. Ben de 'Allah'ım ne olur uyuyayım, sırt üstü yatabileyim.' diyorum. Ama hiç yatak yüzü göremiyorum. Hep böyle oturup kaldım. Bir o tarafa, bir bu tarafa dönüyorum. Büyüklerim yardım etsin bana ne olur. Çok zorlanıyorum, yardım etsinler. Rutubetli evde olmuyor, hastayım, çok daha kötü oluyorum." dedi.

Evlendiğinde 70 kilo olduğunu, doğumlardan sonra kilo almaya başladığını belirten Bal, ikinci bebeğinin ters doğduğunu, doktorların hastalığın ondan kaynaklı olabileceğini söylediğini aktardı.

"En çok sağlığıma kavuşmayı istiyorum." diyen anne Sevim Bal, "Gezip tozmak, çocuklarıma yemek yapmak.. En çok ikisini istiyorum. Çocuklarım yeter ki rahatlasın. Oturdum, camın önünde ölümü bekliyorum. Hiçbir çarem yok. Artık çok bunalıyorum. Allah rızası için benim de elimden tutsunlar. Hep böyle ağlıyorum gece gündüz. Ayaklarım hep yanıyor. Hiçbir ilaç fayda etmiyor. Çocuklarım duyacak diye sesli sesli ağlayamıyorum bile. Gece hep ağzımı sıkarak ağlıyorum. Çok sancılarım oluyor, hiç yatamıyorum." şeklinde konuştu.

Kızının kendisine bakmak için üniversiteyi bıraktığına da değinen Bal, okuyan çocukları için yardımseverlere çağrıda bulundu.