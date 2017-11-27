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Çocuklarını öldürdüğü iddia edilen Suriyeli çiftin davası

- İzmir'de, 8 yaşındaki çocuklarını hortumla döverek öldürdükleri iddia edilen Suriyeli çift, hakim karşısına çıktı

Çocuklarını öldürdüğü iddia edilen Suriyeli çiftin davası

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde, 8 yaşındaki çocuklarını hortumla döverek öldürdükleri iddia edilen Suriyeli çiftin yargılanmasına başlandı.

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Fatima Sukri ve Muhammed Dunya ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Muhammed Dunya tercüman bilirkişi vasıtasıyla verdiği savunmasında, ölen Ali Dunya'nın önceki eşinden öz çocuğu olduğunu belirterek, çocuğun dışarıda hırsızlık ve dilencilik yaptığını, bu nedenle de onu uyardığını, dövdüğünü savundu.

Olay günü de hırsızlık yaptığı için hortumla dövdüğünü, bacaklarına vurduğunu ifade eden Dunya, "Daha sonra birlikte yemek yedik, televizyon seyrettik, yattık. Ben sabah işe gittim, o uyanık, normal bir durumdaydı. İşteyken eşim beni aradı. Ali'nin yere düşüp yattığını söyleyerek beni çağırdı. Eve geldim. Türkçe bilen arkadaşımı aradım, geldi ve ambulans çağırdı. Öldüğünü karakolda öğrendim." diye konuştu.

Sanık Fatima Sukri, olay günü eşinin Ali'ye hortumla vurduğunu, kendisinin de onu ayırmaya çalıştığını söyledi.

Ertesi gün Ali'yi yataktan kaldıramadığını ileri süren Dunya, "Kendisine kalp masajı ve yardımlarda bulundum. Bunun üzerine eşimi aradım. Durumu anlattım. Ali'ye vurmadım. Diğer sanığın vurmasına iştirak etmedim. Evden de kaçmadım. Polise kendim teslim oldum." dedi.

Mahkeme heyeti dinlenmeyen tanıkların dinlenilmesine, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

İzmir'in Buca ilçesinde 6 Temmuz'da Suriye uyruklu 8 yaşındaki Ali Dunya'nın üvey annesi Fatima Sukri (32) ve babası Muhammed Dunya tarafından dövülerek öldürüldüğü iddia edilmişti. Olayın ardından gözaltına alınan Ali'nin babası Muhammed Dunya ve üvey annesi Fatima Sukri tutuklanmıştı.

Dunya ve Sukri hakkında "canavarca hisle çocuğu öldürmek" suçlamasıyla dava açılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
çocukHortumSuriyeli
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