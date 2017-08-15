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Çocuklarını öldürdüğü iddia edilen zanlıya dava

- İki oğlunu öldürdüğü, bir oğlunu da yaraladığı iddiasıyla tutuklanan baba hakkında "eşe karşı basit yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

Çocuklarını öldürdüğü iddia edilen zanlıya dava

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da, iki oğlunu öldürdüğü, bir oğlunu da yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Arslan Güleryüz hakkında "eşe karşı basit yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Güleryüz'ün eşinin 1 Ağustos'ta "nitelikli cinsel saldırı" ve "kasten yaralama" suçlarından Üsküdar Asayiş Şube Müdürlüğüne Arslan Güleryüz hakkında şikayette bulunması üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Arslan Güleryüz hakkında uzaklaştırma kararı verilirken, şüphelinin eşi S.G. 4 Ağustos'ta şikayetinden kendi isteğiyle vazgeçti.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Seyit Peker, şüpheli Güleryüz hakkında "eşe karşı basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.

İddianamede, Arslan Güleryüz ve eşi S.G'nin tartıştıkları, tartışma sonucu Güleryüz'ün eşine tokat attığı belirtildi.

Savcı Peker, "cinsel saldırı" suçunun eşe karşı işlenmesi hâlinde, soruşturma ve kovuşturmanın yapılmasının mağdurun şikayetine bağlı olması gerekçesiyle, şüpheli Güleryüz'e atılı "nitelikli cinsel saldırı" suçundan takipsizlik kararı verdi.

İddianame, gönderildiği Anadolu 41. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Güleryüz, "eşe karşı basit yaralama" suçundan 14 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.

- Olay

Yavuztürk Mahallesi Orhan Sokağı'nda 9 Ağustos'ta, baba Arslan Güleryüz, çekiç ve bıçakla 2 oğlunu öldürüp 1 oğlunu da yaraladığı iddiasıyla Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kadıköy'de yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından, İstanbul Anadolu Adalet Sarayına sevk edilen Güleryüz çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Şüpheli Güleryüz hakkında eşi S.G'nin 1 Ağustos'ta şikayette bulunduğu öğrenilmişti.


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