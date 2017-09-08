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Çocuklarının mezuniyetini "afiş" ile kutluyorlar

- Filipinler'in Mindanao eyaletine bağlı Iligan kentinde yaşayan Morolu Müslümanlar, üniversite eğitimini başarıyla tamamlayan çocuklarını cadde ve sokaklara astıkları afişlerle tanıtıyor - Gençlerin fotoğraf ve tebrik mesajlarının yer aldığı afişler kentin cadde ve sokaklarını süslerken, aileler, eğitime teşvik ettiği için bu geleneği sürdürmekte kararlı - Üniversite mezunu gençlerden Asraf: - "Aileme böyle güzel bir yaklaşımdan dolayı minnettarım. İleride çocuklarım da başarı sergilediğinde afişlerini caddelere asacağım" - Cansuyu Derneği koordinatörü Özdemir: - "Bölgede üniversite eğitimi alan Müslüman çok azdı. Eski dönemde başlayan bu uygulama kültüre dönmüş durumda. Uygulama okuma düzeyini artırdı"

Çocuklarının mezuniyetini

FİLİPİNLER (AA) - FİKRET KAVĞALI - Filipinler'in Mindanao eyaletine bağlı Iligan kentinde yaşayan Morolu Müslüman aileler, üniversite eğitimini başarıyla tamamlayan çocuklarının mezuniyetini afişler ile kutluyor.

Eğitime büyük önem veren Morolu Müslümanlar, çocuklarının üniversitede okumasından gurur duyuyor.

Eğitimin özendirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla aileler, üniversite eğitimini başarıyla tamamlayarak mezun olan çocuklarını afişle tanıtıyor.

Bir geleneğe dönüşen uygulama kapsamında, gençlerin fotoğrafı ve tebrik mesajlarının yer aldığı afişler kentin cadde ve sokaklarını süslüyor.

Kimi zaman aile fotoğraflarına da yer verilen, Allah'a hamd ile başlayan mesajları içeren afişler bir yıl boyunca cadde ve sokaklardaki yerini koruyor.

Iligan kentini gezerken bu afişlere sık sık rastlamak mümkün.

Afişlerle tanıtılmaktan mutluluk duyan üniversite mezunu gençler, eğitime teşvik bakımından bu geleneğin sürdürülmesi gerektiğini düşünüyor.

- "Afişime baktığımda kendimle gurur duyuyordum"

İnşaat mühendisliği bölümü mezunu Yasir Asraf, mezun olduktan sonra ailesinin, evlerinin önüne fotoğrafının bulunduğu afiş astığını söyledi.

Afiş asıldığında çok mutlu olduğunu dile getiren Asraf, "Afişime baktığımda kendimle gurur duyuyordum. Aileme böyle güzel bir yaklaşımdan dolayı minnettarım. İleride çocuklarım da başarı sergilediğinde afişlerini caddelere asacağım." dedi.

Kızının tıp fakültesinden mezun olduğunu anlatan Sami Bakar, bu nedenle şehrin birçok yerine kızının afişini astığını belirtti.

Bakar, bu geleneğin yıllardır devam ettiğine işaret ederek, gençlerin teşvik edilmesi için bu uygulamanın çok faydalı olduğunu aktardı.

- "Uygulama okuma düzeyini artırdı"

Bölgede incelemelerde bulunan Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Moro Koordinatörü İsmail Özdemir de başarının afiş ile kutlanmasının eşine az rastlanır, değişik bir çalışma olduğunu söyledi.

Uygulamanın dikkat çekici olduğunu vurgulayan Özdemir, "Bunlar yüksek öğrenimden mezun olan gençlere yönelik ailenin astığı kutlama afişidir. Genellikle 1980 ve 1990'lı yıllardan itibaren bölgede neredeyse üniversite eğitimi alan Müslüman sayısı çok azdı. Bu nedenle eski dönemde başlayan bu uygulama kültüre dönmüş durumda. Uygulama okuma düzeyini artırdı." diye konuştu.

Özdemir, ailelerin afiş ile çocuklarının başarısını topluma takdim etttiğini dile getirerek, bu sayede hem gencin onurlandırıldığını hem de herkesin böyle güzel bir başarı hikayesinden haberdar olduğunu sözlerine ekledi.


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AfişFilipinlerMindanaoMoro
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