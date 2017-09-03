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Çocukluk hayallerini gerçekleştirmek için çıktıkları dağda mahsur kaldılar

- Çocukluk hayallerini gerçekleştirmek için çıktıkları 3 bin 268 metrelik Hasandağı'nda mahsur kalan 3 genç, AFAD ekiplerinin 10 saat süren çalışmasının ardından kurtarıldı - Mahsur kalanlardan Yaşkeçeli: - "Kimse birinden bir yeri öğrenmeden, rotayı bilmeden bu işlere kalkışmasın. Çünkü bizim gibi hayatlarının en kötü tecrübelerini yaşayabilirler"

Çocukluk hayallerini gerçekleştirmek için çıktıkları dağda mahsur kaldılar

AKSARAY (AA) - Aksaray'da, çocukluk hayallerini gerçekleştirmek için çıktıkları Hasandağı'nda mahsur kalan 3 genç, AFAD ekiplerinin 10 saat süren çalışmasının ardından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, akraba oldukları öğrenilen Şamil Yaşkeçeli (21), Furkan Sezgin (23) ve Ahmet Tireli (32), çocukluk hayalleri olan 3 bin 268 metre yüksekliğindeki Hasandağı'nın zirvesine ulaşmak için sabah saatlerinde yola çıktı.

Arazi şartları nedeniyle yönlerini kaybeden ve mahsur kalan gençlerin durumu bildirmesi üzerine, bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gençlerin yaptığı yön tarifi ve cep telefonu koordinatları yardımıyla yeri belirleyen ekipler, onlara 10 saat sonra ulaştı.

Sağlık durumlarının iyi olduğu gözlenen gençlerden Sezgin, olay yerindeki tedavisinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Mahsur kalan Şamil Yaşkeçeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok yorucu bir gün geçirdiklerini söyledi.

Kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür eden Yaşkeçeli, şöyle konuştu:

"Çocukluğumuzun hayali olan Hasandağı'na çıkma macerasına giriştik. Fakat tamamen plansız ve haritasız gittiğimiz için de yanlış bir yere saptık. Dağda çok fazla taş ve kaya olduğu için geri dönüş şansımız olmadı. Durumu yetkililere bildirdik ve AFAD ekipleri gelip bizleri kurtardı. Kimse birinden bir yeri öğrenmeden, rotayı bilmeden bu işlere kalkışmasın. Çünkü bizim gibi hayatlarının en kötü tecrübelerini yaşayabilirler."

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