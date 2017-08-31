AYDIN (AA) - Aydın'da, Kurban Bayramı arifesinde şehit aileleri, İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ ve yardımcıları Kemer Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret etti.

Ziyarette Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konakladığı Marmaris’teki otelde şehit edilen polis Nedip Cengiz Eker'in kabri de ziyaret edildi.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Oğlunun kabrini temizleyen şehidin annesi Güzel Eker gözyaşı dökerek mezar taşına sarıldı. Eker, "Oğlum, kopardılar seni bizden. Daha doyamadan aldılar seni. Bu yapılır mı? Bizim hayallerimiz vardı." dedi.

Gazetecilere açıklama yapan şehidin babası Nihat Eker, oğlunun acısının hala çok yeni olduğunu, her şeyi dün yaşanmış gibi hissettiklerini, zamanın nasıl geçtiğini anlamadıklarını söyledi.

Oğlunun vatanı ve milletini seven bir insan olduğunu aktaran Eker, şöyle konuştu:

"Onu bizden kopardılar. Oğlum çok temizdi, insanları çok severdi ama demek ki Allah sevdiğini erken alıyormuş. Her şeye rağmen çok şükür vatanımıza bir şey olmadı. Önemli olan vatanın birliği ve bütünlüğüydü. Artık çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bizi bize kırdırmak için hala çabalıyorlar. Batı hala bizden intikam alma peşinde. Millet olarak çok uyanık olmamız lazım. Birlik ve beraberliğimizi hiçbir zaman bozmamız gerekiyor. Dili, dini ırkı ne olursa olsun bu vatanı sahipleneceğiz çünkü başka Türkiye yok."

Oğlunu öldürenlerin Marmaris'teki mahkemesini sürekli izlediklerini vurgulayan Eker, şunları kaydetti:

"Hala mahkemede yalan söylemeye devam ediyorlar. Hepsinin de FETÖ'cü olduğu açıkça ortadadır. Bunların idam edilmesi gerekiyor. Kendi kanunlarımızı yapacağız. Öyle Avrupa Birliği falanmış... Bizim onların kanunlarıyla yaşayamayız. Bizim profesörümüz de var, hukukçumuz da var. Biz kendi kanunlarımızı kendimiz yaparız. Darbeye katılanların idam edip, onların eş ve dostlarının da Amerika'ya sürgün etsinler. Bunları burada beslemeyelim. Milletin geliri onlara haram olsun."