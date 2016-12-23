Çöken çatılar nedeniyle 270 hayvan telef oldu

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde, kar nedeniyle 2 ağılın çatısının çökmesi sonucu 270 küçükbaş hayvan telef oldu.

İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürülüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kırkkavak Mahallesi'nde Ganimet Beyazıt ile İbrahimli Mahallesi'nde Ramazan Duman'na ait ağılların çatıları, yoğun kar yağışı ve rüzgar nedeniyle çöktü.

Olayda Beyazıt'ın 170, Duman'ın 100 olmak üzere 270 küçükbaş hayvan telef oldu.

Kar kalınlığı ilçe merkezinde yarım metreyi, kırsalda 1,5 metreyi buldu.

Mut'ta dün de Kırkkavak ve Köselerli mahallelerinde bulunan 2 ağılın çadır çekili çatısı çökmüş ve 120 küçükbaş hayvan telef olmuştu.

